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2411 Deerfield Drive
Last updated May 18 2020 at 4:37 AM

2411 Deerfield Drive

2411 Deerfield Drive · No Longer Available
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Location

2411 Deerfield Drive, Kennesaw, GA 30144

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
playground
fireplace
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
playground
garage
RAISED RANCH IN QUIET NEIGHBORHOOD LOCATED NEXT TO PARK, NATURE TRAIL, AND PLAYGROUND. OPEN FLOOR PLAN WITH NEW LOW MAINTENANCE FLOORING ON MAIN LEVEL. VAULTED GREAT ROOM W/FIREPLACE, SEPERATE DINING ROOM, KITCHEN WITH LOTS OF CABINETS AND STORAGE SPACE,PLUS BREAKFAST ROOM. SPACIOUS MASTER WITH WALKIN CLOSET, GARDEN TUB, SEPERATE SHOWER. 2 ADD'L BEDROOMS AND FULL BATH ON MAIN LEVEL. FINISHED BASEMENT WITH HUGE BONUS ROOM, BEDROOM/OFFICE AND HALF BATH. OVERSIZED 2-CAR GARAGE. LARGE DECK OVERLOOKS WOODED PRIVATE YARD. ADD'L $29.15/MONTH ADDED ON TOP OF MONTHLY RENT FOR

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2411 Deerfield Drive have any available units?
2411 Deerfield Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kennesaw, GA.
What amenities does 2411 Deerfield Drive have?
Some of 2411 Deerfield Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2411 Deerfield Drive currently offering any rent specials?
2411 Deerfield Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2411 Deerfield Drive pet-friendly?
No, 2411 Deerfield Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kennesaw.
Does 2411 Deerfield Drive offer parking?
Yes, 2411 Deerfield Drive offers parking.
Does 2411 Deerfield Drive have units with washers and dryers?
No, 2411 Deerfield Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2411 Deerfield Drive have a pool?
No, 2411 Deerfield Drive does not have a pool.
Does 2411 Deerfield Drive have accessible units?
No, 2411 Deerfield Drive does not have accessible units.
Does 2411 Deerfield Drive have units with dishwashers?
Yes, 2411 Deerfield Drive has units with dishwashers.
Does 2411 Deerfield Drive have units with air conditioning?
No, 2411 Deerfield Drive does not have units with air conditioning.
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