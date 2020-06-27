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Dunwoody, GA
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304 Dunbar Drive
Last updated January 28 2020 at 4:56 AM

304 Dunbar Drive

304 Dunbar Drive · No Longer Available
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Location

304 Dunbar Drive, Dunwoody, GA 30338

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
pet friendly
parking
pool
CONVENIENT ACCESS TO I85, I285, GA400, AND PERIMETER MALL. GREAT FLOORPLAN, LARGE LIVING ROOM WITH GAS FIREPLACE, WONDERFUL SUNROOM LEADS TO PRIVATE DECK. IDEAL ROOMMATE FLOOR PLAN WITH 2 LARGE MASTER BEDROOMS WITH WALK-IN CLOSETS. CLOSE TO BROOK RUN PARK, DOG & SKATE PARK...100+ ACRES OPEN WOODED AREAS. WASHER & DRYER INCLUDED. COMMUNITY POOL. SHOPPING & CASUAL DINING CLOSE BY. READY FOR IMMEDIATE POSSESSION. NEW LUXURY VINYL PLANK FLOORING THROUGHOUT. NO PETS, NO SMOKERS, NO BANKRUPTCIES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 304 Dunbar Drive have any available units?
304 Dunbar Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dunwoody, GA.
What amenities does 304 Dunbar Drive have?
Some of 304 Dunbar Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 304 Dunbar Drive currently offering any rent specials?
304 Dunbar Drive is not currently offering any rent specials.
Is 304 Dunbar Drive pet-friendly?
Yes, 304 Dunbar Drive is pet friendly.
Does 304 Dunbar Drive offer parking?
Yes, 304 Dunbar Drive offers parking.
Does 304 Dunbar Drive have units with washers and dryers?
Yes, 304 Dunbar Drive offers units with in unit laundry.
Does 304 Dunbar Drive have a pool?
Yes, 304 Dunbar Drive has a pool.
Does 304 Dunbar Drive have accessible units?
No, 304 Dunbar Drive does not have accessible units.
Does 304 Dunbar Drive have units with dishwashers?
Yes, 304 Dunbar Drive has units with dishwashers.
Does 304 Dunbar Drive have units with air conditioning?
No, 304 Dunbar Drive does not have units with air conditioning.
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