64 Willis Mill Rd SW Unit 6

Amenities

w/d hookup hardwood floors recently renovated stainless steel

Unit Amenities hardwood floors w/d hookup recently renovated stainless steel Property Amenities

Welcome Home - Spectacular boutique loft style apartments on Willis Mill Rd. Completely renovated from the ground up while keeping the original charm! Hardwood floors in the upstairs units and ceramic tile in the downstairs units. Exposed brick walls, stainless appliances, all new bathrooms and kitchen. This is a gated community. Stackable washer/dryer connections in each unit.

~ No Section 8 accepted~

~ 2 Year lease required~

___________________________________________________________________________________________________



Espectaculares apartamentos estilo loft boutique en Willis Mill Rd. Completamente renovado desde el principio manteniendo el encanto original! Pisos de madera en las unidades de arriba y baldosas de cerámica en las unidades de abajo. Paredes de ladrillo visto, electrodomésticos de acero inoxidable, todos los baños nuevos y cocina. Esta es una comunidad cerrada. Conexiones de lavadora / secadora apilables en cada unidad.



~ No se acepta la Sección 8 ~

~ Se requiere un contrato de arrendamiento de 2 años ~



(RLNE1973547)