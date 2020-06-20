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4280 Ironwood Ct
Last updated June 10 2020 at 1:19 PM

4280 Ironwood Ct

4280 Ironwood Court · (954) 993-4760
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Location

4280 Ironwood Court, Weston, FL 33331

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,850

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3 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
new construction
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4280 Ironwood Ct have any available units?
4280 Ironwood Ct has a unit available for $2,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4280 Ironwood Ct have?
Some of 4280 Ironwood Ct's amenities include in unit laundry, dishwasher, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4280 Ironwood Ct currently offering any rent specials?
4280 Ironwood Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 4280 Ironwood Ct pet-friendly?
No, 4280 Ironwood Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Weston.
Does 4280 Ironwood Ct offer parking?
Yes, 4280 Ironwood Ct does offer parking.
Does 4280 Ironwood Ct have units with washers and dryers?
Yes, 4280 Ironwood Ct offers units with in unit laundry.
Does 4280 Ironwood Ct have a pool?
Yes, 4280 Ironwood Ct has a pool.
Does 4280 Ironwood Ct have accessible units?
No, 4280 Ironwood Ct does not have accessible units.
Does 4280 Ironwood Ct have units with dishwashers?
Yes, 4280 Ironwood Ct has units with dishwashers.
Does 4280 Ironwood Ct have units with air conditioning?
No, 4280 Ironwood Ct does not have units with air conditioning.
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