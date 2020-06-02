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Weston, FL
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289 Duval Court
Last updated June 11 2020 at 8:46 AM

289 Duval Court

289 Duval Court · (954) 288-9546
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Location

289 Duval Court, Weston, FL 33326
Bonaventure

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,700

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2 Bed · 2.5 Bath · 1110 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
gym
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
gym
pool
tennis court
BEAUTIFUL AND WELL KEPT 2/2.5 TWO STOTY TOWN HOME CONVENIENTLY LOCATED NEAR THE BONAVENTURE GOLF COURSE, HIGH RATED SCHOOLS AND MAJOR HIGHWAYS. PROPERTY FEATURES TILE ON FIRST FLOOR AND LAMINATE WOOD FLOORS ON STAIRS AND SECOND FLOOR, SPACIOUS BEDROOMS WITH ON-SUITE BATHROOM, GRANITE COUNTER TOPS AND MORE. WASHER AND DRYER ON FIRST FLOOR. RENT INCLUDES MEMBERSHIP AND AMENITIES OF BONAVENTURE TOWN CENTER CLUB. RENTER'S INSURANCE REQUIRED. SHOWINGS ONLY MONDAYS, TUESDAYS AND SUNDAYS WITH 24 HR NOTICE.
RENT INCLUDES MEMBERSHIP AND AMENITIES OF BONAVENTURE TOWN CENTER CLUB.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 289 Duval Court have any available units?
289 Duval Court has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 289 Duval Court have?
Some of 289 Duval Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 289 Duval Court currently offering any rent specials?
289 Duval Court isn't currently offering any rent specials.
Is 289 Duval Court pet-friendly?
No, 289 Duval Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Weston.
Does 289 Duval Court offer parking?
No, 289 Duval Court does not offer parking.
Does 289 Duval Court have units with washers and dryers?
Yes, 289 Duval Court offers units with in unit laundry.
Does 289 Duval Court have a pool?
Yes, 289 Duval Court has a pool.
Does 289 Duval Court have accessible units?
No, 289 Duval Court does not have accessible units.
Does 289 Duval Court have units with dishwashers?
Yes, 289 Duval Court has units with dishwashers.
Does 289 Duval Court have units with air conditioning?
No, 289 Duval Court does not have units with air conditioning.
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