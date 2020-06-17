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2700 Pinehurst Drive
Last updated June 17 2020 at 6:50 AM

2700 Pinehurst Drive

2700 Pinehurst Drive · (954) 993-4760
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Location

2700 Pinehurst Drive, Weston, FL 33332
Weston

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$5,600

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4 Bed · 3.5 Bath · 4180 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
pool
hot tub
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
hot tub
Pinehurst Drive, Weston, FL 33332 - 4 BR 3.5 BA Single-Family Home. Listing uploaded and marketed by Lizabeth Rafaeli, Charles Rutenberg Realty, (954) 993-4760. Available from: 06/10/2020. Pets: Cats, Small dogs allowed. ELEGANT GOLF ESTATE OVERLOOKS THE 17TH GREEN OF THE WHCC TOUR COURSE. METICULOUSLY MAINTAINED/FRESHLY PAINTED, HOME FEATURES 4BR/3FB/2HB. REAL HARDWOOD FLOORING IN ALL THE BEDROOMS, OVERSIZED CERAMIC TILE IN THE SOCIAL AREAS. GOURMET KITCHEN DESIGNED WITH GRANITE COUNTERS AND CENTER ISLAND. ACCORDION SHUTTERS. MARBLE FLOORING, COUNTER & SHOWER IN THE MBA. OFFICE/GUEST ROOM BOASTS WOOD BUILT- INS. SPACIOUS PAVER PATIO/POOL/SPA. CUSTOM MILLWORK & MOLDING. [ Published 17-Jun-20 / ID 3582880 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2700 Pinehurst Drive have any available units?
2700 Pinehurst Drive has a unit available for $5,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2700 Pinehurst Drive have?
Some of 2700 Pinehurst Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2700 Pinehurst Drive currently offering any rent specials?
2700 Pinehurst Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 2700 Pinehurst Drive pet-friendly?
Yes, 2700 Pinehurst Drive is pet friendly.
Does 2700 Pinehurst Drive offer parking?
No, 2700 Pinehurst Drive does not offer parking.
Does 2700 Pinehurst Drive have units with washers and dryers?
No, 2700 Pinehurst Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2700 Pinehurst Drive have a pool?
Yes, 2700 Pinehurst Drive has a pool.
Does 2700 Pinehurst Drive have accessible units?
No, 2700 Pinehurst Drive does not have accessible units.
Does 2700 Pinehurst Drive have units with dishwashers?
No, 2700 Pinehurst Drive does not have units with dishwashers.
Does 2700 Pinehurst Drive have units with air conditioning?
No, 2700 Pinehurst Drive does not have units with air conditioning.
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