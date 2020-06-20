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1648 VICTORIA POINTE CIR
Last updated May 16 2020 at 3:55 AM

1648 VICTORIA POINTE CIR

1648 Victoria Pointe Circle · (954) 309-6593
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Location

1648 Victoria Pointe Circle, Weston, FL 33327
Weston

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

6 Bedrooms

Unit 6 Bed · Avail. now

$5,300

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6 Bed · 4 Bath · 3772 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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pool
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NOTE: PICTURES OF VACANT HOUSE WERE TAKEN BEFORE ALL INTERIOR WALLS WERE PAINTED IN WHITE FOR A MORE CONTEMPORARY LOOK.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1648 VICTORIA POINTE CIR have any available units?
1648 VICTORIA POINTE CIR has a unit available for $5,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1648 VICTORIA POINTE CIR have?
Some of 1648 VICTORIA POINTE CIR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1648 VICTORIA POINTE CIR currently offering any rent specials?
1648 VICTORIA POINTE CIR isn't currently offering any rent specials.
Is 1648 VICTORIA POINTE CIR pet-friendly?
Yes, 1648 VICTORIA POINTE CIR is pet friendly.
Does 1648 VICTORIA POINTE CIR offer parking?
Yes, 1648 VICTORIA POINTE CIR does offer parking.
Does 1648 VICTORIA POINTE CIR have units with washers and dryers?
Yes, 1648 VICTORIA POINTE CIR offers units with in unit laundry.
Does 1648 VICTORIA POINTE CIR have a pool?
Yes, 1648 VICTORIA POINTE CIR has a pool.
Does 1648 VICTORIA POINTE CIR have accessible units?
No, 1648 VICTORIA POINTE CIR does not have accessible units.
Does 1648 VICTORIA POINTE CIR have units with dishwashers?
Yes, 1648 VICTORIA POINTE CIR has units with dishwashers.
Does 1648 VICTORIA POINTE CIR have units with air conditioning?
No, 1648 VICTORIA POINTE CIR does not have units with air conditioning.
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