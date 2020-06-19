All apartments in Weston
Find more places like 155 Lakeview Dr.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Weston, FL
/
155 Lakeview Dr
Last updated May 14 2020 at 12:24 AM

155 Lakeview Dr

155 Lakeview Drive · (786) 312-4681
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Weston
See all
Bonaventure
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Pool
See all
2 Bedrooms
See all

Location

155 Lakeview Drive, Weston, FL 33326
Bonaventure

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 204 · Avail. now

$1,925

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
cable included
recently renovated
Unit Amenities
cable included
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
FOR RENT!! COME AND SEE THIS BEATIFUL AND SPACIOUS CORNER APARTMENT, EXCELLENT CONDITION, RARE TO FIND 3BDR/2BTH GARDEN APARTMENT IN HIGHLY DESIRED CITY OF WESTON. JUST PAINTED IN NEUTRAL COLORS, TILE & LAMINATE FLOORING, CUSTOM MADE CLOSETS, UPGRADED BATHROOMS, NEW BLINDS, WASHER & DRYER INSIDE THE UNIT. STAINLESS STEEL KITCHEN APPLIANCES, SCREENED PORCH & BALCONY, WATER & BASIC CABLE INCLUDED IN RENT. COMMUNITY POOL, EXCELLENT LOCATIONS AND +A SCHOOLS. PROPERTY IS TENANT OCCUPIED UNTIL APRIL 30TH. $250.00 PET DEPOSIT NON REFUNDABLE. LOCATED CLOSE TO I-75, 595, SAWGRASS MALL, FORT LAUDERDALE INTERNATIONAL AIRPORT, AND ONLY 20 MIN FROM ThE BEACH.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
0
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 155 Lakeview Dr have any available units?
155 Lakeview Dr has a unit available for $1,925 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 155 Lakeview Dr have?
Some of 155 Lakeview Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 155 Lakeview Dr currently offering any rent specials?
155 Lakeview Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 155 Lakeview Dr pet-friendly?
Yes, 155 Lakeview Dr is pet friendly.
Does 155 Lakeview Dr offer parking?
No, 155 Lakeview Dr does not offer parking.
Does 155 Lakeview Dr have units with washers and dryers?
Yes, 155 Lakeview Dr offers units with in unit laundry.
Does 155 Lakeview Dr have a pool?
Yes, 155 Lakeview Dr has a pool.
Does 155 Lakeview Dr have accessible units?
No, 155 Lakeview Dr does not have accessible units.
Does 155 Lakeview Dr have units with dishwashers?
Yes, 155 Lakeview Dr has units with dishwashers.
Does 155 Lakeview Dr have units with air conditioning?
No, 155 Lakeview Dr does not have units with air conditioning.
Have a question for 155 Lakeview Dr?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

San Michele Collection
1343 St Tropez Cir
Weston, FL 33326
Weston Place
16000 S Post Rd
Weston, FL 33331
St. Andrews at Weston
100 Bonaventure Blvd
Weston, FL 33326
La Morada at Weston
1201 Fairlake Blvd
Weston, FL 33326

Similar Pages

Weston 1 BedroomsWeston 2 Bedrooms
Weston 3 BedroomsWeston Apartments with Gym
Weston Apartments with Pool

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FLMiramar, FLDelray Beach, FLDavie, FL
Pompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLSunrise, FLDoral, FLNorth Miami Beach, FLNorth Miami, FLKendall, FLNorth Lauderdale, FLAventura, FLLake Worth, FL
Homestead, FLDania Beach, FLKendall West, FLMiami Gardens, FLRoyal Palm Beach, FLThe Hammocks, FLCountry Club, FLLauderdale Lakes, FLFountainebleau, FLPalm Springs, FL

Nearby Neighborhoods

Bonaventure

Apartments Near Colleges

Broward CollegeCarlos Albizu University-Miami
Keiser University-Ft LauderdaleMiami Dade College
Nova Southeastern University
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity