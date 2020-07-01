All apartments in Wesley Chapel
Find more places like 30613 Midtown Ct.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Wesley Chapel, FL
/
30613 Midtown Ct
Last updated March 11 2020 at 7:46 AM

30613 Midtown Ct

30613 Midtown Court · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Wesley Chapel
See all
2 Bedrooms
See all
Luxury Places
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
1 Bedrooms
See all

Location

30613 Midtown Court, Wesley Chapel, FL 33545
Chapel Pines

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
oven
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
SPACIOUS 4 BEDROOM, 2 BATHS, 2 CAR GARAGE HOME IN WESLEY CHAPEL.
FEATURES LAMINATE WOOD FLOORS THROUGHOUT, TILE IN ALL WET AREAS, INSIDE LAUNDRY WITH WASHER/DRYER, EAT-IN KITCHEN WITH ALL APPLIANCES, VAULTED CEILINGS, SPLIT FLOOR PLAN, MASTER BEDROOM WITH LARGE CLOSET AND ENSUITE BATHROOM, GLASS SLIDERS LEADING TO YOUR LARGE BACKYARD, AND MORE. LOCATED MINUTES FROM SHOPPING CENTERS AND EXPRESS WAYS! COME SEE TODAY! PETS WITH APPROVAL. AVAILABLE NOW!
Contact Alex at Arrico Realty & Property Management 813-382-0014 or alex@arricorealty.com or visit us on the web: http://arricorealty.com

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 30613 Midtown Ct have any available units?
30613 Midtown Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wesley Chapel, FL.
What amenities does 30613 Midtown Ct have?
Some of 30613 Midtown Ct's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 30613 Midtown Ct currently offering any rent specials?
30613 Midtown Ct is not currently offering any rent specials.
Is 30613 Midtown Ct pet-friendly?
Yes, 30613 Midtown Ct is pet friendly.
Does 30613 Midtown Ct offer parking?
Yes, 30613 Midtown Ct offers parking.
Does 30613 Midtown Ct have units with washers and dryers?
Yes, 30613 Midtown Ct offers units with in unit laundry.
Does 30613 Midtown Ct have a pool?
No, 30613 Midtown Ct does not have a pool.
Does 30613 Midtown Ct have accessible units?
No, 30613 Midtown Ct does not have accessible units.
Does 30613 Midtown Ct have units with dishwashers?
Yes, 30613 Midtown Ct has units with dishwashers.
Does 30613 Midtown Ct have units with air conditioning?
Yes, 30613 Midtown Ct has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Helpful Articles
How to Move Cross Country
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
Need a Roommate Agreement? (Template)
Tips for Finding an Apartment in One Week
5 Things You Should Know About Seasonality in Apartment Renting
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Columns at Cypress Point
4330 Point Cypress Blvd
Wesley Chapel, FL 33545
Enclave at Wesley Chapel
1930 Devonwood Dr
Wesley Chapel, FL 33544
Windsor Club at Seven Oaks
2300 Guards St
Wesley Chapel, FL 33544
Altis Wiregrass Ranch
28878 Golden Vista Blvd
Wesley Chapel, FL 33543
Parc at Wesley Chapel
5561 Post Oak Boulevard
Wesley Chapel, FL 33544

Similar Pages

Wesley Chapel 1 BedroomsWesley Chapel 2 Bedrooms
Wesley Chapel 2 Bedrooms, 2 BathroomsWesley Chapel Apartments with Gym
Wesley Chapel Luxury Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLClearwater, FLBrandon, FLLakeland, FLRiverview, FLLargo, FLPalm Harbor, FLTown 'n' Country, FLPinellas Park, FLWinter Garden, FL
Clermont, FLDunedin, FLPlant City, FLWinter Haven, FLSpring Hill, FLLutz, FLLand O' Lakes, FLFour Corners, FLTemple Terrace, FLTarpon Springs, FLValrico, FL
Egypt Lake-Leto, FLSeminole, FLCarrollwood, FLTrinity, FLEast Lake, FLHorizon West, FLEast Lake-Orient Park, FLNorthdale, FLWestchase, FLLeesburg, FL

Nearby Neighborhoods

Seven Oaks

Apartments Near Colleges

Lake-Sumter State CollegeFlorida Southern College
Polk State CollegeUniversity of South Florida-Main Campus
Altierus Career College-Tampa