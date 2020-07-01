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University Park, FL
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1439 SW 104th Pl
Last updated July 1 2020 at 11:42 PM

1439 SW 104th Pl

1439 Southwest 104th Place · (305) 273-2201
COVID-19 Update
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Location

1439 Southwest 104th Place, University Park, FL 33174
University Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1439 · Avail. now

$2,200

2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1439 SW 104th Pl have any available units?
1439 SW 104th Pl has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1439 SW 104th Pl have?
Some of 1439 SW 104th Pl's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1439 SW 104th Pl currently offering any rent specials?
1439 SW 104th Pl is not currently offering any rent specials.
Is 1439 SW 104th Pl pet-friendly?
No, 1439 SW 104th Pl is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in University Park.
Does 1439 SW 104th Pl offer parking?
No, 1439 SW 104th Pl does not offer parking.
Does 1439 SW 104th Pl have units with washers and dryers?
Yes, 1439 SW 104th Pl offers units with in unit laundry.
Does 1439 SW 104th Pl have a pool?
No, 1439 SW 104th Pl does not have a pool.
Does 1439 SW 104th Pl have accessible units?
No, 1439 SW 104th Pl does not have accessible units.
Does 1439 SW 104th Pl have units with dishwashers?
Yes, 1439 SW 104th Pl has units with dishwashers.
Does 1439 SW 104th Pl have units with air conditioning?
No, 1439 SW 104th Pl does not have units with air conditioning.
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