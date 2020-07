Amenities

9400 Lime Bay Boulevard Apt #201, Tamarac, FL 33321 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 06/15/2020. No pets allowed. 9400 LIME BAY BLVD, #201 TAMARAC, FL, 33321. AT LEAST ONE PERSON HAVE TO BE 55 OR MORE YEAR OLD. MOVING COST: $2820. FIRST AND SECURITY DEPOSIT. ASSOCIATION REQUIRE $500 REFUNDABLE COMMON AREAS DEPOSIT APPLICATION FEE: $100 PER ADULT. ONLY FIRST AND SECURITY MONTH TO MOVE IN, AT LEAST ONE PERSON HAVE TO BE 55+ ASSOCIATION REQUIRE 700 MINIMUM CREDIT SCORE, Corner unit located on the second floor in phase 4, lots of light and a split bedroom plan. Look out to the area swimming pool. The community clubhouse has a showroom and function rooms. ASSOCIATION STATES THAT THEY ARE HOPA, FIFTY-FIVE + COMMUNITY (application required for all tenants). 9400 LIME BAY BLVD, # 201 TAMARAC, FL, 33321. AL MENOS UNA PERSONA DEBE TENER 55 AÑOS O MÁS. COSTE MÓVIL: $ 2820. PRIMERO Y SEGURIDAD. LA ASOCIACION REQUIERE $500 REEMBOLSABLE DEPOSITO TARIFA DE SOLICITUD: $ 100 POR ADULTO. SOLO EL PRIMER MES DE SEGURIDAD PARA MUDARSE, AL MENOS UNA PERSONA DEBE SER MAYOR DE 55 AÑOS REQUIERE UNA PUNTUACIÓN DE CRÉDITO MÍNIMA DE 700, Unidad de esquina ubicada en el segundo piso en la fase 4, mucha luz y un plan de dormitorio dividido. Cuidado con la zona de la piscina. La casa club de la comunidad cuenta con una sala de exposición y salas para eventos. ESTADOS ASOCIADOS QUE SON HOPA, CINCUENTA Y CINCO + COMUNIDAD (se requiere solicitud para todos los inquilinos) [ Published 17-Jul-20 / ID 3610783 ]