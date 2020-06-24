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814 2ND AVENUE N
Last updated June 11 2020 at 3:49 AM

814 2ND AVENUE N

814 2nd Avenue North · No Longer Available
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Location

814 2nd Avenue North, St. Petersburg, FL 33701
Downtown St. Petersburg

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 814 2ND AVENUE N have any available units?
814 2ND AVENUE N doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in St. Petersburg, FL.
How much is rent in St. Petersburg, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly St. Petersburg Rent Report.
What amenities does 814 2ND AVENUE N have?
Some of 814 2ND AVENUE N's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 814 2ND AVENUE N currently offering any rent specials?
814 2ND AVENUE N is not currently offering any rent specials.
Is 814 2ND AVENUE N pet-friendly?
No, 814 2ND AVENUE N is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Petersburg.
Does 814 2ND AVENUE N offer parking?
Yes, 814 2ND AVENUE N offers parking.
Does 814 2ND AVENUE N have units with washers and dryers?
Yes, 814 2ND AVENUE N offers units with in unit laundry.
Does 814 2ND AVENUE N have a pool?
No, 814 2ND AVENUE N does not have a pool.
Does 814 2ND AVENUE N have accessible units?
No, 814 2ND AVENUE N does not have accessible units.
Does 814 2ND AVENUE N have units with dishwashers?
Yes, 814 2ND AVENUE N has units with dishwashers.
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