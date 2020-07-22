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St. Petersburg, FL
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1133 14TH STREET N
Last updated January 5 2020 at 2:05 PM

1133 14TH STREET N

1133 14th Street North · No Longer Available
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Location

1133 14th Street North, St. Petersburg, FL 33705
Uptown

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1133 14TH STREET N have any available units?
1133 14TH STREET N doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in St. Petersburg, FL.
How much is rent in St. Petersburg, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly St. Petersburg Rent Report.
What amenities does 1133 14TH STREET N have?
Some of 1133 14TH STREET N's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1133 14TH STREET N currently offering any rent specials?
1133 14TH STREET N is not currently offering any rent specials.
Is 1133 14TH STREET N pet-friendly?
Yes, 1133 14TH STREET N is pet friendly.
Does 1133 14TH STREET N offer parking?
Yes, 1133 14TH STREET N offers parking.
Does 1133 14TH STREET N have units with washers and dryers?
Yes, 1133 14TH STREET N offers units with in unit laundry.
Does 1133 14TH STREET N have a pool?
No, 1133 14TH STREET N does not have a pool.
Does 1133 14TH STREET N have accessible units?
No, 1133 14TH STREET N does not have accessible units.
Does 1133 14TH STREET N have units with dishwashers?
Yes, 1133 14TH STREET N has units with dishwashers.
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