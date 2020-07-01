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25303 North Lake Dr - Building 25
Last updated November 13 2019 at 2:26 PM

25303 North Lake Dr - Building 25

25303 Northlake Dr · No Longer Available
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Location

25303 Northlake Dr, Sanford, FL 32773

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
stainless steel
gym
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
in unit laundry
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
gym
pool
tennis court
Lake view condo - Lake Minnie view, 2/2 condo on the 3rd floor, Build 1989, 960 heated Sq.Ft. Screened porch. Water included in the rent. NO PETS. (additional HOA application is required $50 fee per adult, HOA approval is up to 7 days) THE COMMUNITY HAS POOL, TENNIS COURT, RACKET BALL, AND GYM AND ALL THESE AMENITIES ARE INCLUDED IN THE RENTAL PRICE. THE UNIT HAS GORGEOUS WATERFRONT VIEWS AND STAINLESS STEEL KITCHEN APPLIANCES. TILE FLOORS THRU-OUT, CENTRAL AIR & HEAT,
4 CEILING FANS, SPACIOUS SCREENED PORCH, AND FULL-SIZE WASHER AND DRYER. Contact Maritza @407-227-6674
Driving direction: Off of 17-92 in Sanford, turn onto Lake Minnie Dr, continue onto Northlake Dr.

No Pets Allowed

(RLNE4005541)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25303 North Lake Dr - Building 25 have any available units?
25303 North Lake Dr - Building 25 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sanford, FL.
What amenities does 25303 North Lake Dr - Building 25 have?
Some of 25303 North Lake Dr - Building 25's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25303 North Lake Dr - Building 25 currently offering any rent specials?
25303 North Lake Dr - Building 25 is not currently offering any rent specials.
Is 25303 North Lake Dr - Building 25 pet-friendly?
No, 25303 North Lake Dr - Building 25 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sanford.
Does 25303 North Lake Dr - Building 25 offer parking?
No, 25303 North Lake Dr - Building 25 does not offer parking.
Does 25303 North Lake Dr - Building 25 have units with washers and dryers?
Yes, 25303 North Lake Dr - Building 25 offers units with in unit laundry.
Does 25303 North Lake Dr - Building 25 have a pool?
Yes, 25303 North Lake Dr - Building 25 has a pool.
Does 25303 North Lake Dr - Building 25 have accessible units?
No, 25303 North Lake Dr - Building 25 does not have accessible units.
Does 25303 North Lake Dr - Building 25 have units with dishwashers?
No, 25303 North Lake Dr - Building 25 does not have units with dishwashers.
Does 25303 North Lake Dr - Building 25 have units with air conditioning?
Yes, 25303 North Lake Dr - Building 25 has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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