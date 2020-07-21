10707 River Hawk Lane

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GORGEOUS 5 BEDROOM, 3 BATH HOME IN PRESERVES OF RIVERVIEW. KITCHEN FEATURES GRANITE
COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES AND ISLAND WITH THE SINK AND DISHWASHER AND DARK
WOOD CABINETS. SLIDING GLASS DOORS OFF THE KITCHEN LEAD TO THE SCREENED IN LANAI. THE
UPSTAIRS HAS BONUS AREA , AND A WASHER AND DRYER DOWNSTAIRS. MASTER BATH FEATURES A GARDEN TUB AND LARGE SEPARATE SHOWER, WITH DUAL SINKS AND LOTS OF COUNTER SPACE, FOR RELAXATION ENJOY THE COMMUNITY POOL AND OTHER AMENITIES, LOCATED CLOSE TO SHOPPING, RESTAURANTS, MACDILL AND MUCH MORE!