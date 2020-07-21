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10707 River Hawk Lane
Last updated August 5 2019 at 10:25 PM

10707 River Hawk Lane

10707 River Hawk Lane · No Longer Available
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Location

10707 River Hawk Lane, Riverview, FL 33569

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
dogs allowed
stainless steel
pool
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
granite counters
in unit laundry
stainless steel
Property Amenities
pool
dogs allowed
pet friendly
GORGEOUS 5 BEDROOM, 3 BATH HOME IN PRESERVES OF RIVERVIEW. KITCHEN FEATURES GRANITE
COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES AND ISLAND WITH THE SINK AND DISHWASHER AND DARK
WOOD CABINETS. SLIDING GLASS DOORS OFF THE KITCHEN LEAD TO THE SCREENED IN LANAI. THE
UPSTAIRS HAS BONUS AREA , AND A WASHER AND DRYER DOWNSTAIRS. MASTER BATH FEATURES A GARDEN TUB AND LARGE SEPARATE SHOWER, WITH DUAL SINKS AND LOTS OF COUNTER SPACE, FOR RELAXATION ENJOY THE COMMUNITY POOL AND OTHER AMENITIES, LOCATED CLOSE TO SHOPPING, RESTAURANTS, MACDILL AND MUCH MORE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10707 River Hawk Lane have any available units?
10707 River Hawk Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Riverview, FL.
How much is rent in Riverview, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Riverview Rent Report.
What amenities does 10707 River Hawk Lane have?
Some of 10707 River Hawk Lane's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10707 River Hawk Lane currently offering any rent specials?
10707 River Hawk Lane is not currently offering any rent specials.
Is 10707 River Hawk Lane pet-friendly?
Yes, 10707 River Hawk Lane is pet friendly.
Does 10707 River Hawk Lane offer parking?
No, 10707 River Hawk Lane does not offer parking.
Does 10707 River Hawk Lane have units with washers and dryers?
Yes, 10707 River Hawk Lane offers units with in unit laundry.
Does 10707 River Hawk Lane have a pool?
Yes, 10707 River Hawk Lane has a pool.
Does 10707 River Hawk Lane have accessible units?
No, 10707 River Hawk Lane does not have accessible units.
Does 10707 River Hawk Lane have units with dishwashers?
Yes, 10707 River Hawk Lane has units with dishwashers.
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