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Pinellas Park, FL
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5450 LEMON TREE LANE N
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

5450 LEMON TREE LANE N

5450 Lemon Tree Lane · No Longer Available
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Location

5450 Lemon Tree Lane, Pinellas Park, FL 33782

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5450 LEMON TREE LANE N have any available units?
5450 LEMON TREE LANE N doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pinellas Park, FL.
What amenities does 5450 LEMON TREE LANE N have?
Some of 5450 LEMON TREE LANE N's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5450 LEMON TREE LANE N currently offering any rent specials?
5450 LEMON TREE LANE N isn't currently offering any rent specials.
Is 5450 LEMON TREE LANE N pet-friendly?
No, 5450 LEMON TREE LANE N is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pinellas Park.
Does 5450 LEMON TREE LANE N offer parking?
Yes, 5450 LEMON TREE LANE N does offer parking.
Does 5450 LEMON TREE LANE N have units with washers and dryers?
Yes, 5450 LEMON TREE LANE N offers units with in unit laundry.
Does 5450 LEMON TREE LANE N have a pool?
Yes, 5450 LEMON TREE LANE N has a pool.
Does 5450 LEMON TREE LANE N have accessible units?
No, 5450 LEMON TREE LANE N does not have accessible units.
Does 5450 LEMON TREE LANE N have units with dishwashers?
Yes, 5450 LEMON TREE LANE N has units with dishwashers.
Does 5450 LEMON TREE LANE N have units with air conditioning?
No, 5450 LEMON TREE LANE N does not have units with air conditioning.
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