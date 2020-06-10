All apartments in Lauderhill
Find more places like 5860 NW 44th St.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Lauderhill, FL
/
5860 NW 44th St
Last updated April 29 2020 at 5:02 AM

5860 NW 44th St

5860 Northwest 44th Street · (954) 614-0255
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Lauderhill
See all
Apartments with Pool
See all
2 Bedrooms
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Parking
See all

Location

5860 Northwest 44th Street, Lauderhill, FL 33319

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 611 · Avail. now

$1,200

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1100 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
dishwasher
gym
pool
elevator
pool table
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
elevator
gym
pool
pool table
tennis court
ADULT COMMUNITY: SPACIOUS CLEAN READY TO MOVE IN MAY 1, OPEN KITCHEN, LARGE DINING ROOM / LIVING ROOM, MASTER BEDROOM HAS 2 WALK-IN-ROOM AND A GLASS SLIDING DOOR, ALL CERAMIC TILE FLOOR, NO CARPET, LOTS OF OTHER CLOSETS SPACE, SIXT FLOOR 2 ELEVATOR, WASHER/DRYER IN THE APARTMENT, FEW STEPS TO THE PUBLIC TRANSPORTATION, FANTASTIC VIEW ON THE GOLF COURSE, GATED SECURITY 24/7 WITH GUARD, HEATED SWIMMING POOL, GAZEBO FOR ENTERTAINMENT, GYM ROOM, BILLIARD ROOM, AND EXERCISE ROOM, TENNIS COURT, CALL-LISTING AGENT FOR A VISITE EASY TO SHOW VACANT, UNFURNISHED, (ADULT COMMUNITY)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5860 NW 44th St have any available units?
5860 NW 44th St has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5860 NW 44th St have?
Some of 5860 NW 44th St's amenities include in unit laundry, dishwasher, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5860 NW 44th St currently offering any rent specials?
5860 NW 44th St isn't currently offering any rent specials.
Is 5860 NW 44th St pet-friendly?
No, 5860 NW 44th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lauderhill.
Does 5860 NW 44th St offer parking?
No, 5860 NW 44th St does not offer parking.
Does 5860 NW 44th St have units with washers and dryers?
Yes, 5860 NW 44th St offers units with in unit laundry.
Does 5860 NW 44th St have a pool?
Yes, 5860 NW 44th St has a pool.
Does 5860 NW 44th St have accessible units?
No, 5860 NW 44th St does not have accessible units.
Does 5860 NW 44th St have units with dishwashers?
Yes, 5860 NW 44th St has units with dishwashers.
Does 5860 NW 44th St have units with air conditioning?
No, 5860 NW 44th St does not have units with air conditioning.
Have a question for 5860 NW 44th St?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

2500 Inverrary
2580 NW 56th Ave
Lauderhill, FL 33313
Windward Vista
4491 NW 19th St
Lauderhill, FL 33313
Inverrary 441
1196 NW 40th Ave
Lauderhill, FL 33313
Heron Landing
5350 NW 88th Ave
Lauderhill, FL 33351

Similar Pages

Lauderhill 1 BedroomsLauderhill 2 Bedrooms
Lauderhill 2 Bedrooms, 2 BathroomsLauderhill Apartments with Pool
Lauderhill Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FLMiramar, FLDelray Beach, FLDavie, FL
Pompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLSunrise, FLDoral, FLMargate, FLMiami Beach, FLWeston, FLNorth Miami Beach, FLNorth Miami, FLKendall, FL
North Lauderdale, FLAventura, FLLake Worth, FLHomestead, FLDania Beach, FLKendall West, FLMiami Gardens, FLRoyal Palm Beach, FLThe Hammocks, FLCountry Club, FL

Apartments Near Colleges

Broward CollegeCarlos Albizu University-Miami
Keiser University-Ft LauderdaleMiami Dade College
Nova Southeastern University
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity