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Lantana, FL
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1202 S Lake Dr
Last updated June 9 2020 at 8:23 PM

1202 S Lake Dr

1202 South Lake Drive · (954) 290-6575
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Location

1202 South Lake Drive, Lantana, FL 33462
East Central Boulevard

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 502 · Avail. now

$1,900

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2 Bed · 2 Bath · 1351 sqft

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Amenities

parking
pool
elevator
bbq/grill
accessible
furnished
Unit Amenities
furnished
Property Amenities
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THIS FURNISHED RENTAL IS AVAILABLE ONLY FOR A ONE TIME RENTAL, AVAILABLE IMMEDIATELY, WITH EITHER AND 8 OR 12 MONTH LEASE. EXCELLENT FOR EXTENDED VACATION OR RELOCATION.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1202 S Lake Dr have any available units?
1202 S Lake Dr has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1202 S Lake Dr have?
Some of 1202 S Lake Dr's amenities include parking, pool, and elevator. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1202 S Lake Dr currently offering any rent specials?
1202 S Lake Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 1202 S Lake Dr pet-friendly?
No, 1202 S Lake Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lantana.
Does 1202 S Lake Dr offer parking?
Yes, 1202 S Lake Dr does offer parking.
Does 1202 S Lake Dr have units with washers and dryers?
No, 1202 S Lake Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 1202 S Lake Dr have a pool?
Yes, 1202 S Lake Dr has a pool.
Does 1202 S Lake Dr have accessible units?
Yes, 1202 S Lake Dr has accessible units.
Does 1202 S Lake Dr have units with dishwashers?
No, 1202 S Lake Dr does not have units with dishwashers.
Does 1202 S Lake Dr have units with air conditioning?
No, 1202 S Lake Dr does not have units with air conditioning.
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