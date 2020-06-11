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Lake Worth, FL
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101 S Palmway
Last updated June 13 2020 at 8:44 AM

101 S Palmway

101 South Palmway · (561) 596-5795
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Location

101 South Palmway, Lake Worth, FL 33460
Bryant Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 2 · Avail. now

$987

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 565 sqft

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Amenities

on-site laundry
air conditioning
range
refrigerator
Unit Amenities
air conditioning
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
AMAZING LOCATION (EAST OF FEDERAL AND STEPS TO THE INTRACOASTAL)!! ALL NEW HURRICANE IMPACT WINDOWS. RECESSED LIGHTING, NEW FANS/LIGHT FIXTURE, NEW HIGH END BLINDS THROUGHOUT THE APARTMENT, CODED LAUNDRY FACILITY LOCATED RIGHT ON PREMISES, NEW BEDROOM AIRCONDITIONERS, ALL NEW INTERIOR PAINT, NEW EXTERIOR PAINT, GARDEN APARTMENT, BRYANT PARK AND SOUTH PALM PARK JUST A FEW BLOCKS TO LAKE WORTH GOLF COURSE. WALK TO DOWNTOWN RESTAURANTS/ART GALLERIES, EASY BIKE RIDE OR WALK TO THE CASINO/BEACH!!!! COME MAKE THIS YOUR HOME.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 101 S Palmway have any available units?
101 S Palmway has a unit available for $987 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 101 S Palmway have?
Some of 101 S Palmway's amenities include on-site laundry, air conditioning, and range. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 101 S Palmway currently offering any rent specials?
101 S Palmway isn't currently offering any rent specials.
Is 101 S Palmway pet-friendly?
No, 101 S Palmway is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Worth.
Does 101 S Palmway offer parking?
No, 101 S Palmway does not offer parking.
Does 101 S Palmway have units with washers and dryers?
No, 101 S Palmway does not offer units with in unit laundry.
Does 101 S Palmway have a pool?
No, 101 S Palmway does not have a pool.
Does 101 S Palmway have accessible units?
No, 101 S Palmway does not have accessible units.
Does 101 S Palmway have units with dishwashers?
No, 101 S Palmway does not have units with dishwashers.
Does 101 S Palmway have units with air conditioning?
Yes, 101 S Palmway has units with air conditioning.
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