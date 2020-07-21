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Horizon West, FL
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15460 Fort Clatsop Crescent - 1346
Last updated July 18 2020 at 9:56 AM

15460 Fort Clatsop Crescent - 1346

15460 Fort Clatsop Crescent · (407) 468-4686
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Location

15460 Fort Clatsop Crescent, Horizon West, FL 34787
Signature Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 · Avail. Aug 7

$2,100

4 Bed · 2 Bath · 2218 sqft

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Amenities

granite counters
garage
stainless steel
gym
pool
basketball court
Unit Amenities
granite counters
stainless steel
Property Amenities
basketball court
clubhouse
gym
parking
pool
garage
internet access
tennis court
15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 Available 08/07/20 FOUR BEDROOM HOME FOR RENT IN INDEPENDENCE - NICE FOUR BEDROOM / TWO BATHROOM 2250+/- sqft HOME, STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, LOTS OF CABINETS, BEAUTIFUL MASTER SUITE

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(RLNE5005202)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 have any available units?
15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 have?
Some of 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346's amenities include granite counters, garage, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 currently offering any rent specials?
15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 is not currently offering any rent specials.
Is 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 pet-friendly?
No, 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Horizon West.
Does 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 offer parking?
Yes, 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 offers parking.
Does 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 have units with washers and dryers?
No, 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 does not offer units with in unit laundry.
Does 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 have a pool?
Yes, 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 has a pool.
Does 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 have accessible units?
No, 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 does not have accessible units.
Does 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 have units with dishwashers?
No, 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 does not have units with dishwashers.
Does 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 have units with air conditioning?
No, 15460 Fort Clatsop Crescent - 1346 does not have units with air conditioning.
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