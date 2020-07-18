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2460 Southeast 16th Terrace
Last updated July 18 2020 at 5:52 AM

2460 Southeast 16th Terrace

2460 Southeast 16th Terrace · (305) 731-1242
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Location

2460 Southeast 16th Terrace, Homestead, FL 33035

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

2 Bedrooms

Unit 204 · Avail. now

$1,275

2 Bed · 2 Bath · 930 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
pool
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
460 Southeast 16th Terrace Apt #204, Homestead, FL 33035 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 07/01/2020. Pets: Cats, Small dogs allowed. 2460 SE 16th Ter # 204 HOMESTEAD, FL 33035. MOVING COST: 3825. FIRST, LAST AND SECURITY. APPLICATION FEE $100. BRIGHT SPACIOUS CONDO 2 BEDROOMS 2 BATHROOMS WASHER & DRYER IN THE UNIT, LOCATED IN HOMESTEAD, BEAUTIFUL COMPLEX RESORT STYLE, IN THE KEY COVE , GATED COMMUNITY, TILE FLOOR COMMUNITY POOL. EVERITHING YOU NEED CLOSE BY, AND A LOT OF WALKING AREAS, VERY WELL MAINTAINED COMMON AREAS, EASY TO SHOW, NO APPOINTMENT ON LOCKBOX VACANT UNIT. NO CREDIT REQUIRED IT. WATER NOT INLCUDED IT. 2460 SE 16th Ter # 204 HOMESTEAD, FL 33035. COSTE MÓVIL: 3825. PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO. CUOTA DE SOLICITUD $ 100. LUMINOSO CONDOMINIO ESPACIOSO 2 DORMITORIOS 2 BAÑOS LAVADORA Y SECADORA EN LA UNIDAD, UBICADA EN HOGAR, HERMOSO COMPLEJO ESTILO RESORT, EN LA CALA CLAVE, COMUNIDAD CERRADA, PISCINA COMUNITARIA. TODO LO QUE NECESITA CERCA, Y MUCHAS ÁREAS PARA CAMINAR, ÁREAS COMUNES MUY BIEN MANTENIDAS, FÁCILES DE MOSTRAR, SIN NOMBRAMIENTO EN LA UNIDAD VACANTE DE LOCKBOX. NO SE REQUIERE CRÉDITO. EL AGUA NO LO INCLUYE. [ Published 18-Jul-20 / ID 3611848 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2460 Southeast 16th Terrace have any available units?
2460 Southeast 16th Terrace has a unit available for $1,275 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2460 Southeast 16th Terrace have?
Some of 2460 Southeast 16th Terrace's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2460 Southeast 16th Terrace currently offering any rent specials?
2460 Southeast 16th Terrace is not currently offering any rent specials.
Is 2460 Southeast 16th Terrace pet-friendly?
Yes, 2460 Southeast 16th Terrace is pet friendly.
Does 2460 Southeast 16th Terrace offer parking?
No, 2460 Southeast 16th Terrace does not offer parking.
Does 2460 Southeast 16th Terrace have units with washers and dryers?
Yes, 2460 Southeast 16th Terrace offers units with in unit laundry.
Does 2460 Southeast 16th Terrace have a pool?
Yes, 2460 Southeast 16th Terrace has a pool.
Does 2460 Southeast 16th Terrace have accessible units?
No, 2460 Southeast 16th Terrace does not have accessible units.
Does 2460 Southeast 16th Terrace have units with dishwashers?
No, 2460 Southeast 16th Terrace does not have units with dishwashers.
Does 2460 Southeast 16th Terrace have units with air conditioning?
No, 2460 Southeast 16th Terrace does not have units with air conditioning.
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