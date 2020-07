2460 Southeast 16th Terrace

Amenities

460 Southeast 16th Terrace Apt #204, Homestead, FL 33035 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 07/01/2020. Pets: Cats, Small dogs allowed. 2460 SE 16th Ter # 204 HOMESTEAD, FL 33035. MOVING COST: 3825. FIRST, LAST AND SECURITY. APPLICATION FEE $100. BRIGHT SPACIOUS CONDO 2 BEDROOMS 2 BATHROOMS WASHER & DRYER IN THE UNIT, LOCATED IN HOMESTEAD, BEAUTIFUL COMPLEX RESORT STYLE, IN THE KEY COVE , GATED COMMUNITY, TILE FLOOR COMMUNITY POOL. EVERITHING YOU NEED CLOSE BY, AND A LOT OF WALKING AREAS, VERY WELL MAINTAINED COMMON AREAS, EASY TO SHOW, NO APPOINTMENT ON LOCKBOX VACANT UNIT. NO CREDIT REQUIRED IT. WATER NOT INLCUDED IT. 2460 SE 16th Ter # 204 HOMESTEAD, FL 33035. COSTE MÓVIL: 3825. PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO. CUOTA DE SOLICITUD $ 100. LUMINOSO CONDOMINIO ESPACIOSO 2 DORMITORIOS 2 BAÑOS LAVADORA Y SECADORA EN LA UNIDAD, UBICADA EN HOGAR, HERMOSO COMPLEJO ESTILO RESORT, EN LA CALA CLAVE, COMUNIDAD CERRADA, PISCINA COMUNITARIA. TODO LO QUE NECESITA CERCA, Y MUCHAS ÁREAS PARA CAMINAR, ÁREAS COMUNES MUY BIEN MANTENIDAS, FÁCILES DE MOSTRAR, SIN NOMBRAMIENTO EN LA UNIDAD VACANTE DE LOCKBOX. NO SE REQUIERE CRÉDITO. EL AGUA NO LO INCLUYE. [ Published 18-Jul-20 / ID 3611848 ]