All apartments in Hialeah
Find more places like 2728 W 74th St.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Hialeah, FL
/
2728 W 74th St
Last updated April 4 2020 at 11:35 AM

2728 W 74th St

2728 West 74th Street · (305) 401-2256
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Hialeah
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

2728 West 74th Street, Hialeah, FL 33016

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 3 beds, 2 baths, $2200 · Avail. now

$2,200

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1237 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
air conditioning
some paid utils
microwave
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
SPACIOUS 3 BED 2 BATH SINGLE HOME - Property Id: 237341

SPACIOUS 3 BED 2 BATH SINGLE FAMILY HOME LOCATED IN WEST HIALEAH WITH EXTRA SPACE THAT CAN BE USED AS AN OFFICE. ALL TILE FLOOR, CENTRAL A/C AND WASHER AND DRYER. THIS HOME IS IN A GREAT AREA CENTRALLY LOCATED NEAR I-75, PALMETTO EXPRESSWAY, THE FLORIDA TURNPIKE, HOSPITALS, RESTAURANTS, SCHOOLS, MALLS AND MUCH MORE.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/237341
Property Id 237341

No Pets Allowed

(RLNE5624724)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2728 W 74th St have any available units?
2728 W 74th St has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2728 W 74th St have?
Some of 2728 W 74th St's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2728 W 74th St currently offering any rent specials?
2728 W 74th St isn't currently offering any rent specials.
Is 2728 W 74th St pet-friendly?
No, 2728 W 74th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hialeah.
Does 2728 W 74th St offer parking?
No, 2728 W 74th St does not offer parking.
Does 2728 W 74th St have units with washers and dryers?
Yes, 2728 W 74th St offers units with in unit laundry.
Does 2728 W 74th St have a pool?
No, 2728 W 74th St does not have a pool.
Does 2728 W 74th St have accessible units?
No, 2728 W 74th St does not have accessible units.
Does 2728 W 74th St have units with dishwashers?
Yes, 2728 W 74th St has units with dishwashers.
Does 2728 W 74th St have units with air conditioning?
Yes, 2728 W 74th St has units with air conditioning.
Have a question for 2728 W 74th St?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Las Brisas Gardens
201 W 65th St
Hialeah, FL 33012
Altis Bonterra
3545 W 98th Street
Hialeah, FL 33018
Westland 49 Apartments
1333 W 49th Pl
Hialeah, FL 33012
Atlantico at Aquabella
11181 West 35th Way
Hialeah, FL 33018

Similar Pages

Hialeah 1 BedroomsHialeah 2 Bedrooms
Hialeah Apartments with GymHialeah Apartments with Parking
Hialeah Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FL
Miramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FLSunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FL
Tamarac, FLCoral Gables, FLWellington, FLLauderhill, FLMargate, FLMiami Beach, FLWeston, FLNorth Miami Beach, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity