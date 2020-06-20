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Clearwater, FL
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915 DEMPSEY STREET N
Last updated June 10 2020 at 6:21 PM

915 DEMPSEY STREET N

915 Dempsey Street · (727) 450-9801
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Location

915 Dempsey Street, Clearwater, FL 33756

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,745

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3 Bed · 2 Bath · 1450 sqft

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Amenities

dishwasher
parking
gym
pool
ceiling fan
basketball court
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
refrigerator
Property Amenities
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bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 915 DEMPSEY STREET N have any available units?
915 DEMPSEY STREET N has a unit available for $1,745 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 915 DEMPSEY STREET N have?
Some of 915 DEMPSEY STREET N's amenities include dishwasher, parking, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 915 DEMPSEY STREET N currently offering any rent specials?
915 DEMPSEY STREET N isn't currently offering any rent specials.
Is 915 DEMPSEY STREET N pet-friendly?
No, 915 DEMPSEY STREET N is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Clearwater.
Does 915 DEMPSEY STREET N offer parking?
Yes, 915 DEMPSEY STREET N does offer parking.
Does 915 DEMPSEY STREET N have units with washers and dryers?
No, 915 DEMPSEY STREET N does not offer units with in unit laundry.
Does 915 DEMPSEY STREET N have a pool?
Yes, 915 DEMPSEY STREET N has a pool.
Does 915 DEMPSEY STREET N have accessible units?
No, 915 DEMPSEY STREET N does not have accessible units.
Does 915 DEMPSEY STREET N have units with dishwashers?
Yes, 915 DEMPSEY STREET N has units with dishwashers.
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