915 DEMPSEY STREET N

Amenities
"RENTAL BONUS" - SUCCESSFUL RENTAL APPLICANT WILL RECEIVE A DISCOUNT FOR THE FIRST MONTHS RENT (20%).
KAYAK/CANOES AND FISHING - ENJOY THIS EXCEPTIONAL LAKE FRONT PROPERTY, COMPLETE PRIVACY, UNLIMITED VIEWS OF THE LAKE, PAVED BBQ AREA IN REAR. TAKE A LEISURELY STROLL OR JOG AROUND OUR LAKE CLOSE BYE - FULLY PATHED TRACK FOR BIKES WALKING AND JOGGING. OTHER SIDE OF LAKE - VIEW "FULL FACILITIES INCLUDING SWIMMING POOL, GYM, BASKETBALL COURTS ETC".
MINS TO BELLEAIR AND CLEARWATER BEACHES, SHOPPING CENTERS, SCHOOLS and TRANSPORT and MUCH MORE !!!
"RENTAL BONUS" - SUCCESSFUL RENTAL APPLICANT WILL RECEIVE A DISCOUNT FOR THE FIRST MONTHS RENT (20%).