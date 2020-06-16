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Clearwater, FL
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800 S GULF VIEW BOULEVARD
Last updated June 12 2020 at 6:20 PM

800 S GULF VIEW BOULEVARD

800 S Gulfview Blvd · (727) 463-9157
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Location

800 S Gulfview Blvd, Clearwater, FL 33767
Clearwater Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 302 · Avail. now

$1,995

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1310 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
recently renovated
pool
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Unit Amenities
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dishwasher
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 800 S GULF VIEW BOULEVARD have any available units?
800 S GULF VIEW BOULEVARD has a unit available for $1,995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 800 S GULF VIEW BOULEVARD have?
Some of 800 S GULF VIEW BOULEVARD's amenities include in unit laundry, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 800 S GULF VIEW BOULEVARD currently offering any rent specials?
800 S GULF VIEW BOULEVARD isn't currently offering any rent specials.
Is 800 S GULF VIEW BOULEVARD pet-friendly?
No, 800 S GULF VIEW BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Clearwater.
Does 800 S GULF VIEW BOULEVARD offer parking?
No, 800 S GULF VIEW BOULEVARD does not offer parking.
Does 800 S GULF VIEW BOULEVARD have units with washers and dryers?
Yes, 800 S GULF VIEW BOULEVARD offers units with in unit laundry.
Does 800 S GULF VIEW BOULEVARD have a pool?
Yes, 800 S GULF VIEW BOULEVARD has a pool.
Does 800 S GULF VIEW BOULEVARD have accessible units?
No, 800 S GULF VIEW BOULEVARD does not have accessible units.
Does 800 S GULF VIEW BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 800 S GULF VIEW BOULEVARD has units with dishwashers.
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