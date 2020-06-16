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255 DOLPHIN POINT
Last updated June 12 2020 at 6:20 PM

255 DOLPHIN POINT

255 Dolphin Point · (727) 463-9157
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Location

255 Dolphin Point, Clearwater, FL 33767
Island Estate

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 206 · Avail. now

$1,475

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1 Bed · 1 Bath · 760 sqft

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Amenities

dishwasher
recently renovated
pool
elevator
bbq/grill
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
furnished
microwave
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refrigerator
recently renovated
Property Amenities
elevator
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 255 DOLPHIN POINT have any available units?
255 DOLPHIN POINT has a unit available for $1,475 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 255 DOLPHIN POINT have?
Some of 255 DOLPHIN POINT's amenities include dishwasher, recently renovated, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 255 DOLPHIN POINT currently offering any rent specials?
255 DOLPHIN POINT isn't currently offering any rent specials.
Is 255 DOLPHIN POINT pet-friendly?
No, 255 DOLPHIN POINT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Clearwater.
Does 255 DOLPHIN POINT offer parking?
No, 255 DOLPHIN POINT does not offer parking.
Does 255 DOLPHIN POINT have units with washers and dryers?
No, 255 DOLPHIN POINT does not offer units with in unit laundry.
Does 255 DOLPHIN POINT have a pool?
Yes, 255 DOLPHIN POINT has a pool.
Does 255 DOLPHIN POINT have accessible units?
No, 255 DOLPHIN POINT does not have accessible units.
Does 255 DOLPHIN POINT have units with dishwashers?
Yes, 255 DOLPHIN POINT has units with dishwashers.
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