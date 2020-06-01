All apartments in Clearwater
Find more places like 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Clearwater, FL
/
1924 LAKE RIDGE BOULEVARD
Last updated April 28 2020 at 10:49 AM

1924 LAKE RIDGE BOULEVARD

1924 Lake Ridge Blvd · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Clearwater
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

1924 Lake Ridge Blvd, Clearwater, FL 33763

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
BRAND NEW, NEVER LIVED IN, LUXURIOUS LIVING IN THE HEART OF CLEARWATER! BEAUTIFUL NEW GATED COMMUNITY! COMMUNITY POOL, BATH HOUSE, AND WALKING PATHS! GREAT SCHOOLS! THIS BEAUTIFUL UPGRADED MODEL FEATURES 3 BEDROOMS, 2.5 BATHS, 2 CAR GARAGE, FABULOUS WOOD CABINETRY, FIRST FLOOR FEATURES BEAUTIFUL TILES AND FANTASTIC VIEW OF THE LAKE FROM YOUR BALCONY. LAUNDRY ROOM INSIDE, ENHANCED WITH MANY BEAUTIFUL UPGRADES INCLUDING UPGRADED GE APPLIANCES, UPGRADED PORCELAIN TILE, UPGRADED COUNTERS...LOADED! A MUST SEE! CLOSE TO ALL SHOPPING, COUNTRYSIDE MALL AND MINUTES TO QUAINT DOWNTOWN DUNEDIN AND CLEARWATER BEACH!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD have any available units?
1924 LAKE RIDGE BOULEVARD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Clearwater, FL.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD have?
Some of 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD currently offering any rent specials?
1924 LAKE RIDGE BOULEVARD is not currently offering any rent specials.
Is 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD pet-friendly?
No, 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Clearwater.
Does 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD offer parking?
Yes, 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD offers parking.
Does 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD have units with washers and dryers?
No, 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD does not offer units with in unit laundry.
Does 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD have a pool?
Yes, 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD has a pool.
Does 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD have accessible units?
No, 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD does not have accessible units.
Does 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 1924 LAKE RIDGE BOULEVARD has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
The Best Cities for Singles 2019
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
Top Cities For Cat Lovers
Rental References for Your Apartment Application. Who to Select?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

1100 Apex
1100 West Cleveland Street
Clearwater, FL 33755
Melrose On The Bay
16321 Bolesta Rd
Clearwater, FL 33760
The Standard at 2690
2690 Drew St
Clearwater, FL 33759
Solaris Key
2855 Gulf To Bay Blvd
Clearwater, FL 33759
Palms of Clearwater
25 N Belcher Rd
Clearwater, FL 33765
City Park Clearwater
101 S Old Coachman Rd
Clearwater, FL 33765
Prospect Towers
801 Chestnut St
Clearwater, FL 33756
Ashford at Feather Sound Apartments
13621 Feather Sound Cir E
Clearwater, FL 33762

Similar Pages

Clearwater 1 BedroomsClearwater 2 Bedrooms
Clearwater Apartments with GymClearwater Dog Friendly Apartments
Clearwater Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLBrandon, FLBradenton, FLLakeland, FLSarasota, FLRiverview, FL
Largo, FLPalm Harbor, FLTown 'n' Country, FLPinellas Park, FLWesley Chapel, FLDunedin, FLPlant City, FL
Spring Hill, FLLutz, FLLand O' Lakes, FLTemple Terrace, FLTarpon Springs, FLValrico, FL

Apartments Near Colleges

Ultimate Medical Academy-ClearwaterFlorida Southern College
Ringling College of Art and DesignUniversity of South Florida-Main Campus
Altierus Career College-Tampa