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Clearwater, FL
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1582 GULF BOULEVARD
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1582 GULF BOULEVARD

1582 Gulf Blvd · No Longer Available
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Location

1582 Gulf Blvd, Clearwater, FL 33767
Sand Key

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pool
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
pool
AWESOME COMPLEX.. MASSIVE.. THINK IT SHOULD BE ON THE CAPE! CHARMING LOVELY QUAINT AND FIRST FLOOR UNIT WITH A BACK PORCH OVERLOOKING THE HEATED POOL, GULF AND SAND KEY BEACH. WE THAT LIVE ON SAND KEY CALL IT PARADISE. THIS IS A TWO BEDROOM AND TWO BATH COTTAGE FEEL. A SMALL OFFICE WITH BUILT IN DESK, SHELVES ALSO IS PART OF THIS UNIT.THE OFFICE HAS A DOOR THAT OPENS TO THE BACK PORCH .TOO GOOD TO BE TRUE!! PERFECT HOME OFFICE. MUST SEE TO APPRECIATE.

UNIT IS COZY BUT PERFECT FOR A COUPLE, AN ARTIST...WOW THAT WOULD REALLY BE GREAT!. SOMEONE WHO CANNOT DO STEPS.
I THINK THIS WILL BE GONE FAST. NOT LARGE, COZY AND CHARMING! TENANT PAYS ELECTRIC. NO SMOKING AND NO PETS. FIRST , LAST AND SECURITY. GULF WATERS GET TO 80 DEGREES....

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1582 GULF BOULEVARD have any available units?
1582 GULF BOULEVARD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Clearwater, FL.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 1582 GULF BOULEVARD have?
Some of 1582 GULF BOULEVARD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1582 GULF BOULEVARD currently offering any rent specials?
1582 GULF BOULEVARD is not currently offering any rent specials.
Is 1582 GULF BOULEVARD pet-friendly?
No, 1582 GULF BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Clearwater.
Does 1582 GULF BOULEVARD offer parking?
No, 1582 GULF BOULEVARD does not offer parking.
Does 1582 GULF BOULEVARD have units with washers and dryers?
Yes, 1582 GULF BOULEVARD offers units with in unit laundry.
Does 1582 GULF BOULEVARD have a pool?
Yes, 1582 GULF BOULEVARD has a pool.
Does 1582 GULF BOULEVARD have accessible units?
No, 1582 GULF BOULEVARD does not have accessible units.
Does 1582 GULF BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 1582 GULF BOULEVARD has units with dishwashers.
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