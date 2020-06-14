All apartments in Clearwater
Find more places like 1380 GULF BOULEVARD.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Clearwater, FL
/
1380 GULF BOULEVARD
Last updated May 28 2020 at 7:08 PM

1380 GULF BOULEVARD

1380 Gulf Boulevard · (727) 686-0373
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Clearwater
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

1380 Gulf Boulevard, Clearwater, FL 33767
Sand Key

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 908 · Avail. now

$2,100

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1462 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
Property Amenities
clubhouse
gym
on-site laundry
parking
pool
bbq/grill
bike storage
sauna
BEAUTIFUL 9TH FLOOR CORNER END CONDO. 2 BBEDROOM, 2 BATH, BEACH FRONT BUILDING. 1462 SF WITH WATER VIEWS. YOUR VERY OWN LAUNDRY ROOM WITH FULL SIZE WASHER/DRYER WITH A STORAGE CLOSET. FOUR NEWER PGT SLIDING GLASS DOORS, LARGE ENCLOSED BALCONY ROOM, UNDER THE BUILDING PARKING SPACE CONVENIENTLY LOCATED NEXT TO THE ENTRANCE DOOR OF THE BUILDING, AMENITIES INCLUDE, HEATED POOL WITH CABANAS, JACUZZI, SAUNA, FITNESS ROOM, BEACHSIDE BBQ GRILL AND PATIO, CLUB ROOM WITH KITCHENITTTE, KAYAC & BIKE STORAGE ROOM. JUST WALK OUT OF THE BUILDING ONTO THE BEACH AND RELAX.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1380 GULF BOULEVARD have any available units?
1380 GULF BOULEVARD has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 1380 GULF BOULEVARD have?
Some of 1380 GULF BOULEVARD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1380 GULF BOULEVARD currently offering any rent specials?
1380 GULF BOULEVARD isn't currently offering any rent specials.
Is 1380 GULF BOULEVARD pet-friendly?
No, 1380 GULF BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Clearwater.
Does 1380 GULF BOULEVARD offer parking?
Yes, 1380 GULF BOULEVARD does offer parking.
Does 1380 GULF BOULEVARD have units with washers and dryers?
Yes, 1380 GULF BOULEVARD offers units with in unit laundry.
Does 1380 GULF BOULEVARD have a pool?
Yes, 1380 GULF BOULEVARD has a pool.
Does 1380 GULF BOULEVARD have accessible units?
No, 1380 GULF BOULEVARD does not have accessible units.
Does 1380 GULF BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 1380 GULF BOULEVARD has units with dishwashers.
Have a question for 1380 GULF BOULEVARD?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

1100 Apex
1100 West Cleveland Street
Clearwater, FL 33755
Town Place
2545 NE Coachman Rd
Clearwater, FL 33765
Gateway North
2681 Roosevelt Blvd
Clearwater, FL 33760
The Standard at 2690
2690 Drew St
Clearwater, FL 33759
Madison at Roosevelt
2738 Roosevelt Blvd
Clearwater, FL 33760
Solaris Key
2855 Gulf To Bay Blvd
Clearwater, FL 33759
The Nolen Luxury Apartments
949 Cleveland Street
Clearwater, FL 33756
Serenity Lane Apartments
2065 N Highland Ave
Clearwater, FL 33755

Similar Pages

Clearwater 1 BedroomsClearwater 2 Bedrooms
Clearwater Apartments with GymClearwater Dog Friendly Apartments
Clearwater Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLBrandon, FLBradenton, FLLakeland, FLSarasota, FLRiverview, FL
Largo, FLPalm Harbor, FLTown 'n' Country, FLPinellas Park, FLWesley Chapel, FLDunedin, FLPlant City, FL
Spring Hill, FLLutz, FLLand O' Lakes, FLTemple Terrace, FLTarpon Springs, FLValrico, FL

Apartments Near Colleges

Ultimate Medical Academy-ClearwaterFlorida Southern College
Ringling College of Art and DesignUniversity of South Florida-Main Campus
Altierus Career College-Tampa
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity