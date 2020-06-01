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Clearwater, FL
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1218 abbey crescent lane
Last updated August 4 2019 at 9:49 AM

1218 abbey crescent lane

1218 Abbey Crescent Lane · No Longer Available
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Location

1218 Abbey Crescent Lane, Clearwater, FL 33759

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garbage disposal
dishwasher
dogs allowed
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
1218 abbey crescent lane - Property Id: 11883

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WASHER AND DRYER ARE INCLUDED IN THE RENT.

CALL OR TEXT JUNE FOR TOURING 727 255 1313
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/11883p
Property Id 11883

(RLNE5054988)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1218 abbey crescent lane have any available units?
1218 abbey crescent lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Clearwater, FL.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 1218 abbey crescent lane have?
Some of 1218 abbey crescent lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1218 abbey crescent lane currently offering any rent specials?
1218 abbey crescent lane is not currently offering any rent specials.
Is 1218 abbey crescent lane pet-friendly?
Yes, 1218 abbey crescent lane is pet friendly.
Does 1218 abbey crescent lane offer parking?
No, 1218 abbey crescent lane does not offer parking.
Does 1218 abbey crescent lane have units with washers and dryers?
Yes, 1218 abbey crescent lane offers units with in unit laundry.
Does 1218 abbey crescent lane have a pool?
No, 1218 abbey crescent lane does not have a pool.
Does 1218 abbey crescent lane have accessible units?
No, 1218 abbey crescent lane does not have accessible units.
Does 1218 abbey crescent lane have units with dishwashers?
Yes, 1218 abbey crescent lane has units with dishwashers.
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