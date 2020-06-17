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1000 Spanish River Road
Last updated June 12 2020 at 6:21 PM

1000 Spanish River Road

1000 Spanish River Road · (561) 372-6009
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Location

1000 Spanish River Road, Boca Raton, FL 33432

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 3 D · Avail. now

$1,850

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2 Bed · 2 Bath · 1400 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
gym
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
ice maker
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
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pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1000 Spanish River Road have any available units?
1000 Spanish River Road has a unit available for $1,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1000 Spanish River Road have?
Some of 1000 Spanish River Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1000 Spanish River Road currently offering any rent specials?
1000 Spanish River Road isn't currently offering any rent specials.
Is 1000 Spanish River Road pet-friendly?
No, 1000 Spanish River Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boca Raton.
Does 1000 Spanish River Road offer parking?
Yes, 1000 Spanish River Road does offer parking.
Does 1000 Spanish River Road have units with washers and dryers?
No, 1000 Spanish River Road does not offer units with in unit laundry.
Does 1000 Spanish River Road have a pool?
Yes, 1000 Spanish River Road has a pool.
Does 1000 Spanish River Road have accessible units?
No, 1000 Spanish River Road does not have accessible units.
Does 1000 Spanish River Road have units with dishwashers?
Yes, 1000 Spanish River Road has units with dishwashers.
Does 1000 Spanish River Road have units with air conditioning?
No, 1000 Spanish River Road does not have units with air conditioning.
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