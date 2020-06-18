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3901 Island Estates Dr
Last updated May 13 2020 at 1:19 AM

3901 Island Estates Dr

3901 Island Estates Drive · (786) 356-4400
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Location

3901 Island Estates Drive, Aventura, FL 33160

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

6 Bedrooms

Unit 6 Bed · Avail. now

$23,900

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6 Bed · 9 Bath

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Amenities

in unit laundry
wine room
patio / balcony
dishwasher
pool
playground
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
Property Amenities
clubhouse
elevator
playground
pool
hot tub
tennis court
wine room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3901 Island Estates Dr have any available units?
3901 Island Estates Dr has a unit available for $23,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3901 Island Estates Dr have?
Some of 3901 Island Estates Dr's amenities include in unit laundry, wine room, and patio / balcony. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3901 Island Estates Dr currently offering any rent specials?
3901 Island Estates Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 3901 Island Estates Dr pet-friendly?
No, 3901 Island Estates Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aventura.
Does 3901 Island Estates Dr offer parking?
No, 3901 Island Estates Dr does not offer parking.
Does 3901 Island Estates Dr have units with washers and dryers?
Yes, 3901 Island Estates Dr offers units with in unit laundry.
Does 3901 Island Estates Dr have a pool?
Yes, 3901 Island Estates Dr has a pool.
Does 3901 Island Estates Dr have accessible units?
No, 3901 Island Estates Dr does not have accessible units.
Does 3901 Island Estates Dr have units with dishwashers?
Yes, 3901 Island Estates Dr has units with dishwashers.
Does 3901 Island Estates Dr have units with air conditioning?
No, 3901 Island Estates Dr does not have units with air conditioning.
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