All apartments in Pomona
Find more places like 365 Via Moreno.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Pomona, CA
/
365 Via Moreno
Last updated September 21 2019 at 7:34 AM

365 Via Moreno

365 via Moreno · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Pomona
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
Apartments with Pool
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

365 via Moreno, Pomona, CA 91766

Amenities

parking
recently renovated
pool
hot tub
fireplace
microwave
Unit Amenities
fireplace
microwave
range
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
hot tub
BEAUTIFUL PHILLIPS RANCH TOWNHOUSE WITH A VIEW OF THE VALLEYS AND CITY LIGHTS, BUILT IN 1996, LOCATED IN THE VERY DESIRABLE SORRENTO RIDGE COMPLEX IN PHILLIPS RANCH. THIS END UNIT IS VERY SPACIOUS, GIVES YOU A FEELING OF A HOUSE , FEATURES 3 BEDROOMS, 2 AND 1/2 BATHS, AND A FAMILY ROOM OF KITCHEN, WITH A COZY FIREPLACE, ALSO THERE IS ANOTHER FIREPLACE IN THE VERY SPACIOUS MASTER BEDROOM, THIS UNIT WAS UPGRADED A YEAR AGE WITH BRAND-NEW WINDOW COVERINGS, LAMINATED FLOORING IN FAMILY ROOM, KITCHEN AND 2 UPSTAIRS BATHROOMS, NEW STOVE AND MICROWAVE, NEW SHOWER DOOR IN MASTER BATHROOM, NEW LANDSCAPING AND MORE AMENITIES THIS COMPLEX OFFERS, LIKE A COMMUNITY POOL, HEATED SPA, AND PRIVATE PARK.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 365 Via Moreno have any available units?
365 Via Moreno doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pomona, CA.
What amenities does 365 Via Moreno have?
Some of 365 Via Moreno's amenities include parking, recently renovated, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 365 Via Moreno currently offering any rent specials?
365 Via Moreno is not currently offering any rent specials.
Is 365 Via Moreno pet-friendly?
No, 365 Via Moreno is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pomona.
Does 365 Via Moreno offer parking?
Yes, 365 Via Moreno offers parking.
Does 365 Via Moreno have units with washers and dryers?
No, 365 Via Moreno does not offer units with in unit laundry.
Does 365 Via Moreno have a pool?
Yes, 365 Via Moreno has a pool.
Does 365 Via Moreno have accessible units?
No, 365 Via Moreno does not have accessible units.
Does 365 Via Moreno have units with dishwashers?
No, 365 Via Moreno does not have units with dishwashers.
Does 365 Via Moreno have units with air conditioning?
No, 365 Via Moreno does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Terramonte Apartments
150 W Foothill Blvd
Pomona, CA 91767
Monterey Station
180 E Monterey Ave
Pomona, CA 91767
eaves Phillips Ranch
400 Appian Way
Pomona, CA 91766

Similar Pages

Pomona 1 BedroomsPomona 2 Bedrooms
Pomona Apartments with ParkingPomona Apartments with Pool
Pomona Apartments with Washer-Dryer

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CAPasadena, CA
Glendale, CAHuntington Beach, CACorona, CAFullerton, CALa Habra, CAAlhambra, CABuena Park, CANorwalk, CA
Brea, CAPlacentia, CAVictorville, CAFountain Valley, CASan Bernardino, CAGlendora, CAFontana, CARancho Santa Margarita, CA

Apartments Near Colleges

California State Polytechnic University-PomonaWestern University of Health Sciences
California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-Fullerton