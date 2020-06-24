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Mission Viejo, CA
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27844 Espinoza
Last updated October 12 2019 at 7:36 AM

27844 Espinoza

27844 Espinoza · No Longer Available
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Location

27844 Espinoza, Mission Viejo, CA 92692
Casta del Sol

Amenities

granite counters
parking
recently renovated
pool
ceiling fan
pool table
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
granite counters
microwave
range
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
pool table
tennis court
CORNER LOT HOME WITH MANY UPGRADES. CLEAN AND BRIGHT, NORTH/SOUTH EXPOSURE, DESIRABLE NARCISO FLOORPLAN WITH SPACIOUS 3 BEDROOMS, TWO BATHES, FORMAL DINING ROOM, FIREPLACE IN LIVING ROOM, OPEN REMODELED KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS AND BACK SPLASH, SS APPLIANCES, WINDOW ABOVE KITCHEN SINK OVERLOOKING YOUR GARDEN, ENJOY THE EARLY SUN LIGHT IN YOUR KITCHEN WHILE EATING YOUR BREAKFAST AND READING NEWSPAPER, NICE GARDENING AROUND THE HOUSE WITH AUTOMATIC IRRIGATION. HOA IS RESPONSIBLE FOR MOWING YOUR LAWN AND TRIM YOUR TREES AND BUSHES, WATER THEM AND TAKE CARE OF THEM. SO JUST ENJOY YOUR LIFE. THIS IS A GUARD-GATED 55+ COMMUNITY, SO ONE OF THE RESIDENT MUST BE 55+. THIS COMMUNITY IS FULL OF MATURE TREES AND BEAUTIFUL SETTING EVERYWHERE YOU GO. THE HOA IS DOING A WONDERFUL JOB MAINTAINING THE COMMUNITY PUBLIC AREA. THE ASSOCIATION PROVIDES MANY AMENITIES INCLUDING TWO HEATED POOL, VEGETABLE GARDEN , TENNIS COURTS, SHUFFLE BOARD, BILLIARDS, LIBRARY, CLUB HOUSE AND MORE. COME AND EXPLORE YOUR LIFE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 27844 Espinoza have any available units?
27844 Espinoza doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mission Viejo, CA.
What amenities does 27844 Espinoza have?
Some of 27844 Espinoza's amenities include granite counters, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 27844 Espinoza currently offering any rent specials?
27844 Espinoza is not currently offering any rent specials.
Is 27844 Espinoza pet-friendly?
No, 27844 Espinoza is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mission Viejo.
Does 27844 Espinoza offer parking?
Yes, 27844 Espinoza offers parking.
Does 27844 Espinoza have units with washers and dryers?
No, 27844 Espinoza does not offer units with in unit laundry.
Does 27844 Espinoza have a pool?
Yes, 27844 Espinoza has a pool.
Does 27844 Espinoza have accessible units?
No, 27844 Espinoza does not have accessible units.
Does 27844 Espinoza have units with dishwashers?
No, 27844 Espinoza does not have units with dishwashers.
Does 27844 Espinoza have units with air conditioning?
No, 27844 Espinoza does not have units with air conditioning.
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