All apartments in Manhattan Beach
Find more places like 304 19th Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Manhattan Beach, CA
/
304 19th Street
Last updated July 28 2019 at 3:23 PM

304 19th Street

304 19th Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Manhattan Beach
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all

Location

304 19th Street, Manhattan Beach, CA 90266
Sand Section

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
LIVE THE DREAM!! WONDERFUL OCEAN VIEW HOME IN A GREAT WALK STREET LOCATION. WALKING DISTANCE TO OCEAN, DOWNTOWN, RESTAURANTS, LIBRARY AND SHOPPING. THREE BEDROOMS WITH A BONUS ROOM THAT COULD BE USED AS FOURTH BEDROOM/OFFICE. CENTRAL A/C - TWO SAMSUNG FLAT SCREEN TV'S - TWO FIREPLACES - HUGE MASTER SUITE AND OCEAN VIEW BALCONY - FAMILY ROOM WITH DECK AND PATIO OFF LIVING ROOM ALL WITH OCEAN VIEWS. WONDERFUL OCEAN VIEW KITCHEN WITH SUBZERO AND WINE COOLER. BEAUTIFUL CHANDELIER AND HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT. OVERSIZE TWO CAR GARAGE WITH STORAGE. THIS HOME HAS IT ALL!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 304 19th Street have any available units?
304 19th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Manhattan Beach, CA.
What amenities does 304 19th Street have?
Some of 304 19th Street's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 304 19th Street currently offering any rent specials?
304 19th Street is not currently offering any rent specials.
Is 304 19th Street pet-friendly?
No, 304 19th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Manhattan Beach.
Does 304 19th Street offer parking?
Yes, 304 19th Street offers parking.
Does 304 19th Street have units with washers and dryers?
No, 304 19th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 304 19th Street have a pool?
No, 304 19th Street does not have a pool.
Does 304 19th Street have accessible units?
No, 304 19th Street does not have accessible units.
Does 304 19th Street have units with dishwashers?
Yes, 304 19th Street has units with dishwashers.
Does 304 19th Street have units with air conditioning?
Yes, 304 19th Street has units with air conditioning.
Helpful Articles
11 Questions to Ask Potential Roommates
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
Top 10 Tips for Saving on Rent
How to Find a Month-to-Month Lease Apartment
Best Practices for Choosing a Neighborhood for a Family
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

1810-1812 12th St
1810-1812 12th Street
Manhattan Beach, CA 90266

Similar Pages

Manhattan Beach 1 Bedroom ApartmentsManhattan Beach 2 Bedroom Apartments
Manhattan Beach Apartments with Washer-DryersManhattan Beach Dog Friendly Apartments
Manhattan Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Ana, CASanta Clarita, CAIrvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CAFullerton, CACosta Mesa, CASanta Monica, CA
Orange, CATorrance, CABurbank, CAThousand Oaks, CAWest Covina, CATustin, CAStevenson Ranch, CAArtesia, CAOak Park, CASeal Beach, CASan Fernando, CALa Crescenta-Montrose, CA
Santa Fe Springs, CACitrus, CADel Aire, CAWestlake Village, CASan Pasqual, CASan Marino, CADuarte, CAMalibu, CADiamond Bar, CABeverly Hills, CAWestmont, CAFlorence-Graham, CA

Nearby Neighborhoods

Eastside Manhattan Beach

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los Angeles