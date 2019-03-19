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Malibu, CA
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24154 MALIBU Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

24154 MALIBU Road

24154 Malibu Road · No Longer Available
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Location

24154 Malibu Road, Malibu, CA 90265
Eastern Malibu

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
parking
bbq/grill
hot tub
AVAILABLE FOR THE MONTH OF DECEMBER 2018. THIS LOVELY, FURNISHED HOME SITS ON 95' OF BEACH. LARGE DECK WITH GREAT LOUNGE AND SEATING AREAS SPANS THE ENTIRE FRONT AND SIDES OF HOUSE, WRAPPING AROUND TO A WONDERFUL GRASSY YARD IN BACK. A SPACIOUS LIVING AREA PLUS A SEPARATE LARGE FAMILY ROOM WHICH COULD BE USED AS A 4TH BEDROOM. OCEANFRONT MASTER SUITE WITH LARGE WALK-IN CLOSET AND SPA TUB IN BATH. TWO ADDITIONAL BEDROOMS WITH BATH UPSTAIRS. BAMBOO WOOD FLOORS. OUTDOOR SPA WITH OCEAN VIEW. A BEAUTIFULLY APPOINTED HOME. AVAILABLE FURNISHED OR UNFURNISHED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 4 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 24154 MALIBU Road have any available units?
24154 MALIBU Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Malibu, CA.
What amenities does 24154 MALIBU Road have?
Some of 24154 MALIBU Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 24154 MALIBU Road currently offering any rent specials?
24154 MALIBU Road is not currently offering any rent specials.
Is 24154 MALIBU Road pet-friendly?
No, 24154 MALIBU Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Malibu.
Does 24154 MALIBU Road offer parking?
Yes, 24154 MALIBU Road offers parking.
Does 24154 MALIBU Road have units with washers and dryers?
Yes, 24154 MALIBU Road offers units with in unit laundry.
Does 24154 MALIBU Road have a pool?
No, 24154 MALIBU Road does not have a pool.
Does 24154 MALIBU Road have accessible units?
No, 24154 MALIBU Road does not have accessible units.
Does 24154 MALIBU Road have units with dishwashers?
Yes, 24154 MALIBU Road has units with dishwashers.
Does 24154 MALIBU Road have units with air conditioning?
No, 24154 MALIBU Road does not have units with air conditioning.
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