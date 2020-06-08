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Laguna Woods, CA
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4001 CALLE SONORA
Last updated June 8 2020 at 9:41 PM

4001 CALLE SONORA

4001 Calle Sonora · (949) 697-7881
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Location

4001 Calle Sonora, Laguna Woods, CA 92637

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 3B · Avail. now

$2,095

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2 Bed · 2 Bath · 1270 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
carport
elevator
microwave
internet access
Unit Amenities
dishwasher
furnished
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
carport
elevator
parking
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4001 CALLE SONORA have any available units?
4001 CALLE SONORA has a unit available for $2,095 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4001 CALLE SONORA have?
Some of 4001 CALLE SONORA's amenities include patio / balcony, dishwasher, and carport. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4001 CALLE SONORA currently offering any rent specials?
4001 CALLE SONORA isn't currently offering any rent specials.
Is 4001 CALLE SONORA pet-friendly?
No, 4001 CALLE SONORA is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Woods.
Does 4001 CALLE SONORA offer parking?
Yes, 4001 CALLE SONORA does offer parking.
Does 4001 CALLE SONORA have units with washers and dryers?
No, 4001 CALLE SONORA does not offer units with in unit laundry.
Does 4001 CALLE SONORA have a pool?
No, 4001 CALLE SONORA does not have a pool.
Does 4001 CALLE SONORA have accessible units?
No, 4001 CALLE SONORA does not have accessible units.
Does 4001 CALLE SONORA have units with dishwashers?
Yes, 4001 CALLE SONORA has units with dishwashers.
Does 4001 CALLE SONORA have units with air conditioning?
No, 4001 CALLE SONORA does not have units with air conditioning.
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