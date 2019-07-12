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Laguna Woods, CA
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3501 Bahia Blanca W
Last updated July 12 2019 at 3:13 PM

3501 Bahia Blanca W

3501 Bahia Blanca West · No Longer Available
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Location

3501 Bahia Blanca West, Laguna Woods, CA 92637

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
carport
gym
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
accessible
carport
clubhouse
elevator
gym
parking
pool
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3501 Bahia Blanca W have any available units?
3501 Bahia Blanca W doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Woods, CA.
What amenities does 3501 Bahia Blanca W have?
Some of 3501 Bahia Blanca W's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3501 Bahia Blanca W currently offering any rent specials?
3501 Bahia Blanca W is not currently offering any rent specials.
Is 3501 Bahia Blanca W pet-friendly?
No, 3501 Bahia Blanca W is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Woods.
Does 3501 Bahia Blanca W offer parking?
Yes, 3501 Bahia Blanca W offers parking.
Does 3501 Bahia Blanca W have units with washers and dryers?
No, 3501 Bahia Blanca W does not offer units with in unit laundry.
Does 3501 Bahia Blanca W have a pool?
Yes, 3501 Bahia Blanca W has a pool.
Does 3501 Bahia Blanca W have accessible units?
Yes, 3501 Bahia Blanca W has accessible units.
Does 3501 Bahia Blanca W have units with dishwashers?
Yes, 3501 Bahia Blanca W has units with dishwashers.
Does 3501 Bahia Blanca W have units with air conditioning?
No, 3501 Bahia Blanca W does not have units with air conditioning.
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