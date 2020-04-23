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Laguna Woods, CA
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2259 Via Puerta
Last updated April 23 2020 at 1:26 AM

2259 Via Puerta

2259 Via Puerta · No Longer Available
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Location

2259 Via Puerta, Laguna Woods, CA 92637

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
pool
media room
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2259 Via Puerta have any available units?
2259 Via Puerta doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Woods, CA.
What amenities does 2259 Via Puerta have?
Some of 2259 Via Puerta's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2259 Via Puerta currently offering any rent specials?
2259 Via Puerta is not currently offering any rent specials.
Is 2259 Via Puerta pet-friendly?
No, 2259 Via Puerta is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Woods.
Does 2259 Via Puerta offer parking?
No, 2259 Via Puerta does not offer parking.
Does 2259 Via Puerta have units with washers and dryers?
No, 2259 Via Puerta does not offer units with in unit laundry.
Does 2259 Via Puerta have a pool?
Yes, 2259 Via Puerta has a pool.
Does 2259 Via Puerta have accessible units?
No, 2259 Via Puerta does not have accessible units.
Does 2259 Via Puerta have units with dishwashers?
Yes, 2259 Via Puerta has units with dishwashers.
Does 2259 Via Puerta have units with air conditioning?
Yes, 2259 Via Puerta has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
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