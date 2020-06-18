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Laguna Beach, CA
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350 Loma Terrance
Last updated September 4 2019 at 2:52 AM

350 Loma Terrance

350 Loma Terrace · No Longer Available
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Location

350 Loma Terrace, Laguna Beach, CA 92651
The Village

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
accessible
clubhouse
parking
THIS ONE BEDROOM UPPER UNIT AS BEEN COMPLETELY AND TASTEFULLY REMODELED. PRIVATE DECK WITH A GREAT VIEW. CEILING FANS AND AC IN BOTH THE LIVING ROOM AND BED ROOM, LAMINATE FLOORING, STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTERS, FIREPLACE AND VALUTED CEILINGS. ONE ASSIGNED OFF STREET PARKING SPACE INCLUDED. ON SITE COIN OPERATED LAUNDRY. GREAT RESTAURANTS TO CHOICE FROM, RIGHT BY THE COMMUNITY CENTER, DOESN'T GET BETTER THEN THIS!!
AMAZING LOCATION! RIGHT IN THE HEART OF DOWNTOWN LAGUNA BEACH,WALK TO ALMOST EVERYTHING. 2 BLOCKS TO THE MAIN BEACH.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 350 Loma Terrance have any available units?
350 Loma Terrance doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Beach, CA.
What amenities does 350 Loma Terrance have?
Some of 350 Loma Terrance's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 350 Loma Terrance currently offering any rent specials?
350 Loma Terrance is not currently offering any rent specials.
Is 350 Loma Terrance pet-friendly?
No, 350 Loma Terrance is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Beach.
Does 350 Loma Terrance offer parking?
Yes, 350 Loma Terrance offers parking.
Does 350 Loma Terrance have units with washers and dryers?
No, 350 Loma Terrance does not offer units with in unit laundry.
Does 350 Loma Terrance have a pool?
No, 350 Loma Terrance does not have a pool.
Does 350 Loma Terrance have accessible units?
Yes, 350 Loma Terrance has accessible units.
Does 350 Loma Terrance have units with dishwashers?
Yes, 350 Loma Terrance has units with dishwashers.
Does 350 Loma Terrance have units with air conditioning?
Yes, 350 Loma Terrance has units with air conditioning.
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