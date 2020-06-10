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Laguna Beach, CA
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22 Blue Lagoon
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22 Blue Lagoon

22 Blue Lagoon · (949) 584-1689
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Location

22 Blue Lagoon, Laguna Beach, CA 92651
Montage

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$4,950

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2 Bed · 3 Bath · 1500 sqft

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Amenities

patio / balcony
parking
recently renovated
pool
ceiling fan
tennis court
Unit Amenities
ceiling fan
furnished
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
bbq/grill
hot tub
internet access
tennis court
BEAUTIFUL OCEAN VIEW 2 BEDROOM 2 BATH BLUE LAGOON VILLA AVAILABLE FOR SEASONAL RENTAL OR LONGER TERM. THIS FULLY FURNISHED VILLA HAS RECENTLY BEEN REFURBISHED WITH UPGRADED TILE PLANK FLOORING THROUGHOUT, NEW PAINT, CROWN MOLDING AND FURNISHING AND SLEEPS 8. THE LIVING ROOM FEATURES COMFORTABLE SEATING, A 75" TELEVISION WITH SURROUND SOUND, CABLE TV AND WI-FI. THE MASTER SUITE OFFERS A LUXURIOUS KING SIZED BED. THE SECOND BEDROOM SLEEPS A COZY QUEEN SIZED BED AND BUNK BEDS FOR THE KIDS. FULL LAUNDRY IS LOCATED ON THE GROUND FLOOR. ENJOY EVENING SUNSETS FROM YOUR PRIVATE BALCONY BREATHING THE REFRESHING SALT AIR. THE BACKYARD GARDEN PATIO IS EQUIPPED WITH A GRILL AND RELAXING FURNISHINGS. THIS VILLA IS LOCATED DIRECTLY ADJACENT TO THE UPPER POOL, CABANA AND TENNIS COURT AND ONLY A SHORT 2 MINUTE WALK TO THE BEACH. A TROLLEY STOP ON PCH WILL TAKE YOU TO LAGUNA'S WORLD RENOWNED RESTAURANTS, SHOPPING AND ART GALLERIES AVOIDING PARKING HASSLES AND TRAFFIC. IN THE SUMMER MONTHS, THE FAMOUS PAGEANT OF THE MASTERS, ART AND SAWDUST FESTIVALS ARE HERE FOR YOUR CULTURAL EXPERIENCE. THE VILLAS AT BLUE LAGOON IS A 119 UNIT PLANNED UNIT DEVELOPMENT (PUD) LOCATED ADJACENT TO THE RENOWN MONTAGE RESORT AND SPA TO THE SOUTH AND THE GATED COMMUNITY OF LAGUNITA AND FAMOUS VICTORIA BEACH TO THE NORTH. AMENITIES INCLUDE TWO (2) POOLS, ONE WITH A CABANA AND KITCHEN FACILITY, TENNIS COURT, TWO (2) COMMUNITY ROOMS ON THE SEAWALL, PRIVATE BEACH AND TROPICALLY LANDSCAPED GROUNDS THROUGHOUT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22 Blue Lagoon have any available units?
22 Blue Lagoon has a unit available for $4,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 22 Blue Lagoon have?
Some of 22 Blue Lagoon's amenities include patio / balcony, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22 Blue Lagoon currently offering any rent specials?
22 Blue Lagoon isn't currently offering any rent specials.
Is 22 Blue Lagoon pet-friendly?
No, 22 Blue Lagoon is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Beach.
Does 22 Blue Lagoon offer parking?
Yes, 22 Blue Lagoon does offer parking.
Does 22 Blue Lagoon have units with washers and dryers?
No, 22 Blue Lagoon does not offer units with in unit laundry.
Does 22 Blue Lagoon have a pool?
Yes, 22 Blue Lagoon has a pool.
Does 22 Blue Lagoon have accessible units?
No, 22 Blue Lagoon does not have accessible units.
Does 22 Blue Lagoon have units with dishwashers?
No, 22 Blue Lagoon does not have units with dishwashers.
Does 22 Blue Lagoon have units with air conditioning?
No, 22 Blue Lagoon does not have units with air conditioning.
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