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1807 Alta Street
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1807 Alta Street

1807 Alta St · No Longer Available
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Location

1807 Alta St, La Habra, CA 90631
Lowell

Amenities

patio / balcony
new construction
walk in closets
media room
bbq/grill
Unit Amenities
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
bbq/grill
media room
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1807 Alta Street have any available units?
1807 Alta Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in La Habra, CA.
What amenities does 1807 Alta Street have?
Some of 1807 Alta Street's amenities include patio / balcony, new construction, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1807 Alta Street currently offering any rent specials?
1807 Alta Street is not currently offering any rent specials.
Is 1807 Alta Street pet-friendly?
No, 1807 Alta Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in La Habra.
Does 1807 Alta Street offer parking?
No, 1807 Alta Street does not offer parking.
Does 1807 Alta Street have units with washers and dryers?
No, 1807 Alta Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1807 Alta Street have a pool?
No, 1807 Alta Street does not have a pool.
Does 1807 Alta Street have accessible units?
No, 1807 Alta Street does not have accessible units.
Does 1807 Alta Street have units with dishwashers?
No, 1807 Alta Street does not have units with dishwashers.
Does 1807 Alta Street have units with air conditioning?
No, 1807 Alta Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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