3835 Maxson Rd 1

Amenities
GORGEOUS DOWNS STAIR SMALL PATIO -APPOINTMENT ONLY - Property Id: 168496
ABSOLUTELY BEAUTIFUL DOWN STAIRS UNIT
AVAILABLE TO SEE MON THROUGH FRI, SATURDAY AND SUNDAY UPON AVAILABILITY.
BY APPOINTMENT ONLY
QUIET COMPLEX
NON SMOKING OF ANY KIND
NO PETS OF ANY KIND ALLOWED PLEASE
LIGHT WOOD LAMINATED HARDWOOD FLOORS THROUGH OUT ENTIRE UNIT
LARGE OPEN KITCHEN W/LOTS OF CABINET SPACE
LARGE KITCHEN
SMALL PATIO
PATIO BRAND NEW CEMENTED
LAUNDRY FOR A STACK WASHER & DRYER HOOKUPS
GRANITE COUNTER TOPS
OPEN LARGE LIVING RM
BRAND NEW STAINLESS STEAL 5 BURNER STOVE
STAINLESS STEAL MICROWAVE
AC IN ALL ROOMS
LARGE W/BUILT IN SHELVES & BEAUTIFUL GLASS CLOSET DOORS CUSTOM & SUBDIVIDED IN EVERY BEDROOM
DUAL PANE WINDOWS
1 PARKING SPACE ONLY/ ONLY 1 CAR PERMITTED AT A TIME
CLOSE TO DOWNTOWN
NEAR HIGHWAYS 605, 10, 5.
EL MONTE SCHOOL DISTRICT
PLEASE DO NOT DISTURB TENANTS, DO NOT ENTER THE PROPERTY WITHOUT A MANAGER TO ESCORT YOU.
APPOINTMENT, PLS EMAIL TO GET PRE-QUALIFIED TO SEE THE UNIT
DO NOT ENTER PREMISES WITHOUT PERMISSION
NO REALTOR OR BROKER SOLICITORS CALLS.
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/168496p
Property Id 168496
No Pets Allowed
(RLNE5237738)