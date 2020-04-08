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El Monte, CA
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3835 Maxson Rd 1
Last updated November 17 2019 at 10:56 AM

3835 Maxson Rd 1

3835 Maxson Road · No Longer Available
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Location

3835 Maxson Road, El Monte, CA 91732
River East

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
parking
Unit Amenities
air conditioning
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
parking
GORGEOUS DOWNS STAIR SMALL PATIO -APPOINTMENT ONLY - Property Id: 168496

ABSOLUTELY BEAUTIFUL DOWN STAIRS UNIT

AVAILABLE TO SEE MON THROUGH FRI, SATURDAY AND SUNDAY UPON AVAILABILITY.
BY APPOINTMENT ONLY

QUIET COMPLEX

NON SMOKING OF ANY KIND
NO PETS OF ANY KIND ALLOWED PLEASE

LIGHT WOOD LAMINATED HARDWOOD FLOORS THROUGH OUT ENTIRE UNIT
LARGE OPEN KITCHEN W/LOTS OF CABINET SPACE
LARGE KITCHEN
SMALL PATIO
PATIO BRAND NEW CEMENTED
LAUNDRY FOR A STACK WASHER & DRYER HOOKUPS
GRANITE COUNTER TOPS
OPEN LARGE LIVING RM
BRAND NEW STAINLESS STEAL 5 BURNER STOVE
STAINLESS STEAL MICROWAVE
AC IN ALL ROOMS
LARGE W/BUILT IN SHELVES & BEAUTIFUL GLASS CLOSET DOORS CUSTOM & SUBDIVIDED IN EVERY BEDROOM
DUAL PANE WINDOWS
1 PARKING SPACE ONLY/ ONLY 1 CAR PERMITTED AT A TIME
CLOSE TO DOWNTOWN
NEAR HIGHWAYS 605, 10, 5.
EL MONTE SCHOOL DISTRICT

PLEASE DO NOT DISTURB TENANTS, DO NOT ENTER THE PROPERTY WITHOUT A MANAGER TO ESCORT YOU.

APPOINTMENT, PLS EMAIL TO GET PRE-QUALIFIED TO SEE THE UNIT

DO NOT ENTER PREMISES WITHOUT PERMISSION
NO REALTOR OR BROKER SOLICITORS CALLS.
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/168496p
Property Id 168496

No Pets Allowed

(RLNE5237738)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3835 Maxson Rd 1 have any available units?
3835 Maxson Rd 1 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in El Monte, CA.
What amenities does 3835 Maxson Rd 1 have?
Some of 3835 Maxson Rd 1's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3835 Maxson Rd 1 currently offering any rent specials?
3835 Maxson Rd 1 is not currently offering any rent specials.
Is 3835 Maxson Rd 1 pet-friendly?
No, 3835 Maxson Rd 1 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in El Monte.
Does 3835 Maxson Rd 1 offer parking?
Yes, 3835 Maxson Rd 1 offers parking.
Does 3835 Maxson Rd 1 have units with washers and dryers?
No, 3835 Maxson Rd 1 does not offer units with in unit laundry.
Does 3835 Maxson Rd 1 have a pool?
No, 3835 Maxson Rd 1 does not have a pool.
Does 3835 Maxson Rd 1 have accessible units?
No, 3835 Maxson Rd 1 does not have accessible units.
Does 3835 Maxson Rd 1 have units with dishwashers?
No, 3835 Maxson Rd 1 does not have units with dishwashers.
Does 3835 Maxson Rd 1 have units with air conditioning?
Yes, 3835 Maxson Rd 1 has units with air conditioning.
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