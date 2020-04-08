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El Monte, CA
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3833 Maxson Rd
Last updated December 7 2019 at 12:19 PM

3833 Maxson Rd

3833 Maxson Rd · No Longer Available
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Location

3833 Maxson Rd, El Monte, CA 91732
River East

Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
garage
recently renovated
Unit Amenities
fireplace
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
BEAUTIFUL FULL SIZE HOUSE W/ FIREPLACE & 2 PARKING - Property Id: 174608

VIEW THE HOUSE TODAY BY APPOINTMENT ONLY.

EXTREMELY BEAUTIFUL 2 BEDROOMS 2 MASTER BATHS COMPLETELY
REMODELED

IMPORTANT!!

NO SMOKING OF ANY KIND
NO PET ANIMALS OF ANY KIND

Completely Remodeled Entire House
Cherry Hardwood Floors through out entire house
Separate Laundry room with lots of cabinets
Breakfast Area
Dinning Area
Living room with Fire place
QUIET COMPLEX
Stainless steel stove & microwave
Refrigerator water hookup
Wall Heaters & ACs installed in every room

APPROX 1200 SQFT
NEW & SPACIOUS REMODELED KITCHEN,
GRANITE TOPS TO NEW KITCHEN CABINETS

1 CAR DETACHED GARAGE PARKING
1 EXTRA PARKING IN FRONT OF HOUSE

NEAR HIGHWAYS 10, 605, 60, 5

WE PAY FOR WATER, SEWER, TRASH, GENERAL MAINTENANCE (24-48 HOUR TURN AROUND) PEST CONTROL AND GARDENING

PLEASE EMAIL ME FOR A FASTER RESPONSE
DO NOT ENTER THE PREMISES EVEN ON THE DRIVE WAY AREA.

ANY VIOLATIONS WILL BE DISQUALIFIED. MAKE APPOINTMENT WITH MANAGERS TO VIEW THE APARTMENT.

NO BROKER OR REALTOR SALES CALLS
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/174608
Property Id 174608

No Pets Allowed

(RLNE5373213)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3833 Maxson Rd have any available units?
3833 Maxson Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in El Monte, CA.
What amenities does 3833 Maxson Rd have?
Some of 3833 Maxson Rd's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3833 Maxson Rd currently offering any rent specials?
3833 Maxson Rd is not currently offering any rent specials.
Is 3833 Maxson Rd pet-friendly?
No, 3833 Maxson Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in El Monte.
Does 3833 Maxson Rd offer parking?
Yes, 3833 Maxson Rd offers parking.
Does 3833 Maxson Rd have units with washers and dryers?
No, 3833 Maxson Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 3833 Maxson Rd have a pool?
No, 3833 Maxson Rd does not have a pool.
Does 3833 Maxson Rd have accessible units?
No, 3833 Maxson Rd does not have accessible units.
Does 3833 Maxson Rd have units with dishwashers?
No, 3833 Maxson Rd does not have units with dishwashers.
Does 3833 Maxson Rd have units with air conditioning?
No, 3833 Maxson Rd does not have units with air conditioning.
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