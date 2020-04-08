3833 Maxson Rd

Amenities
BEAUTIFUL FULL SIZE HOUSE W/ FIREPLACE & 2 PARKING - Property Id: 174608
VIEW THE HOUSE TODAY BY APPOINTMENT ONLY.
EXTREMELY BEAUTIFUL 2 BEDROOMS 2 MASTER BATHS COMPLETELY
REMODELED
IMPORTANT!!
NO SMOKING OF ANY KIND
NO PET ANIMALS OF ANY KIND
Completely Remodeled Entire House
Cherry Hardwood Floors through out entire house
Separate Laundry room with lots of cabinets
Breakfast Area
Dinning Area
Living room with Fire place
QUIET COMPLEX
Stainless steel stove & microwave
Refrigerator water hookup
Wall Heaters & ACs installed in every room
APPROX 1200 SQFT
NEW & SPACIOUS REMODELED KITCHEN,
GRANITE TOPS TO NEW KITCHEN CABINETS
1 CAR DETACHED GARAGE PARKING
1 EXTRA PARKING IN FRONT OF HOUSE
NEAR HIGHWAYS 10, 605, 60, 5
WE PAY FOR WATER, SEWER, TRASH, GENERAL MAINTENANCE (24-48 HOUR TURN AROUND) PEST CONTROL AND GARDENING
PLEASE EMAIL ME FOR A FASTER RESPONSE
DO NOT ENTER THE PREMISES EVEN ON THE DRIVE WAY AREA.
ANY VIOLATIONS WILL BE DISQUALIFIED. MAKE APPOINTMENT WITH MANAGERS TO VIEW THE APARTMENT.
NO BROKER OR REALTOR SALES CALLS
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/174608
Property Id 174608
No Pets Allowed
(RLNE5373213)