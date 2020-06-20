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1280 W MAIN STREET
Last updated June 15 2020 at 5:19 PM

1280 W MAIN STREET

1280 West Main Street · (619) 697-0602
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Location

1280 West Main Street, El Cajon, CA 92020

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 1280 W MAIN STREET · Avail. now

$1,795

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2 Bed · 1.5 Bath · 880 sqft

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Amenities

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CALL SD REALTY & MANAGEMENT, INC AT 619 697-0602 OR WWW.SDREALTYANDMANAGEMENT.COM

(RLNE5817389)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1280 W MAIN STREET have any available units?
1280 W MAIN STREET has a unit available for $1,795 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1280 W MAIN STREET have?
Some of 1280 W MAIN STREET's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1280 W MAIN STREET currently offering any rent specials?
1280 W MAIN STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 1280 W MAIN STREET pet-friendly?
No, 1280 W MAIN STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in El Cajon.
Does 1280 W MAIN STREET offer parking?
Yes, 1280 W MAIN STREET does offer parking.
Does 1280 W MAIN STREET have units with washers and dryers?
No, 1280 W MAIN STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 1280 W MAIN STREET have a pool?
Yes, 1280 W MAIN STREET has a pool.
Does 1280 W MAIN STREET have accessible units?
No, 1280 W MAIN STREET does not have accessible units.
Does 1280 W MAIN STREET have units with dishwashers?
No, 1280 W MAIN STREET does not have units with dishwashers.
Does 1280 W MAIN STREET have units with air conditioning?
No, 1280 W MAIN STREET does not have units with air conditioning.
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