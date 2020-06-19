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Dana Point, CA
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25611 Quail Run
Last updated June 15 2020 at 12:52 AM

25611 Quail Run

25611 Quail Run · No Longer Available
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Location

25611 Quail Run, Dana Point, CA 92629

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
pool
hot tub
range
Unit Amenities
dishwasher
patio / balcony
range
Property Amenities
parking
pool
hot tub
VERY SPACIOUS SINGLE LEVEL-GROUND FLOOR ONE BDRM DANA POINT "SPINNAKER RUN " CONDO-CLOSE TO DOHENY BEACH AND HARBOR/MARINA!! GREAT END-UND WITH VERY PRIVATE-SECLUDED LOCATION (ONE OF THE BEST LOCATIONS IN THE DEVELOPMENT) WITH VIEWS OF SURROUNDING GREEN BELT, HILLS, BEACH BIKE TRAIL AND EVEN A SMALL OCEAN PEEK FROM PRIVATE-COVERED FRONT PATIO!! PRIVATE FULL-SIZE LAUNDRY PLUS COMMUNITY LAUNDRY/POOL/SPA, GATED PARKING AND CLOSE TO PATH TO BEACH/HARBOR WITHOUT CROSSING COAST HWY, RESERVED PARKING SPACE #149-VERY CLOSE TO SUBJECT PROPERTY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25611 Quail Run have any available units?
25611 Quail Run doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dana Point, CA.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 25611 Quail Run have?
Some of 25611 Quail Run's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25611 Quail Run currently offering any rent specials?
25611 Quail Run isn't currently offering any rent specials.
Is 25611 Quail Run pet-friendly?
No, 25611 Quail Run is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dana Point.
Does 25611 Quail Run offer parking?
Yes, 25611 Quail Run does offer parking.
Does 25611 Quail Run have units with washers and dryers?
No, 25611 Quail Run does not offer units with in unit laundry.
Does 25611 Quail Run have a pool?
Yes, 25611 Quail Run has a pool.
Does 25611 Quail Run have accessible units?
No, 25611 Quail Run does not have accessible units.
Does 25611 Quail Run have units with dishwashers?
Yes, 25611 Quail Run has units with dishwashers.
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