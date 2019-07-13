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Beverly Hills, CA
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232 South RODEO Drive
Last updated July 13 2019 at 2:44 PM

232 South RODEO Drive

232 South Rodeo Drive · No Longer Available
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Location

232 South Rodeo Drive, Beverly Hills, CA 90212
Beverly Hills

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 232 South RODEO Drive have any available units?
232 South RODEO Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Beverly Hills, CA.
What amenities does 232 South RODEO Drive have?
Some of 232 South RODEO Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 232 South RODEO Drive currently offering any rent specials?
232 South RODEO Drive is not currently offering any rent specials.
Is 232 South RODEO Drive pet-friendly?
No, 232 South RODEO Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Beverly Hills.
Does 232 South RODEO Drive offer parking?
Yes, 232 South RODEO Drive offers parking.
Does 232 South RODEO Drive have units with washers and dryers?
Yes, 232 South RODEO Drive offers units with in unit laundry.
Does 232 South RODEO Drive have a pool?
Yes, 232 South RODEO Drive has a pool.
Does 232 South RODEO Drive have accessible units?
No, 232 South RODEO Drive does not have accessible units.
Does 232 South RODEO Drive have units with dishwashers?
Yes, 232 South RODEO Drive has units with dishwashers.
Does 232 South RODEO Drive have units with air conditioning?
No, 232 South RODEO Drive does not have units with air conditioning.
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