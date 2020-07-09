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Peoria, AZ
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18626 N 94TH Avenue
Last updated January 3 2020 at 3:08 PM

18626 N 94TH Avenue

18626 North 94th Avenue · No Longer Available
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Location

18626 North 94th Avenue, Peoria, AZ 85382
Westbrook Village

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
PREMIUM LOCATION JUST STEPS OUT THE BACK DOOR TO THE POOL AND HOT TUB! THIS IS A SPECTACULAR VACATION PATIO HOME IN WESTBROOK VILLAGE W/ A VIEW FROM THE BACK PATIO & LIVING AREA OF THE POOL & LOVELY GREEN AREA. THE MOMENT YOU STEP INTO THE TILED ENTRY YOU'LL KNOW THIS IS BEAUTIFULLY UPDATED W/ LITE BEIGE TILE & CARPET. KITCHEN HAS GRANITE TILE COUNTERTOPS W/BACKSPLASH & A BLACK GRANITE SINK, & BOSCH DISHWASHER & REFINISHED OAK CABINETS W/ PULL OUT DRAWERS. MAYTAG WASHER/DRYER. THESE PEOPLE KNOW QUALITY. SOUTHWEST COLORS THROUGHOUT + PLANTATION SHUTTERS. MASTER HAS UPDATED GORGEOUS SHOWER & OVERLOOKS THE POOL AREA GARAGE HAS CABINETS FOR XTRA STORAGE. THIS HOME IS A 10! THERE WILL BE A UTILITY CAP ON THE UNIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18626 N 94TH Avenue have any available units?
18626 N 94TH Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 18626 N 94TH Avenue have?
Some of 18626 N 94TH Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18626 N 94TH Avenue currently offering any rent specials?
18626 N 94TH Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 18626 N 94TH Avenue pet-friendly?
No, 18626 N 94TH Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 18626 N 94TH Avenue offer parking?
Yes, 18626 N 94TH Avenue offers parking.
Does 18626 N 94TH Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 18626 N 94TH Avenue offers units with in unit laundry.
Does 18626 N 94TH Avenue have a pool?
Yes, 18626 N 94TH Avenue has a pool.
Does 18626 N 94TH Avenue have accessible units?
No, 18626 N 94TH Avenue does not have accessible units.
Does 18626 N 94TH Avenue have units with dishwashers?
Yes, 18626 N 94TH Avenue has units with dishwashers.
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