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Peoria, AZ
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14565 N 90TH Lane
Last updated October 19 2019 at 7:19 AM

14565 N 90TH Lane

14565 North 90th Lane · No Longer Available
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Location

14565 North 90th Lane, Peoria, AZ 85381

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14565 N 90TH Lane have any available units?
14565 N 90TH Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 14565 N 90TH Lane have?
Some of 14565 N 90TH Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14565 N 90TH Lane currently offering any rent specials?
14565 N 90TH Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 14565 N 90TH Lane pet-friendly?
Yes, 14565 N 90TH Lane is pet friendly.
Does 14565 N 90TH Lane offer parking?
Yes, 14565 N 90TH Lane does offer parking.
Does 14565 N 90TH Lane have units with washers and dryers?
No, 14565 N 90TH Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 14565 N 90TH Lane have a pool?
No, 14565 N 90TH Lane does not have a pool.
Does 14565 N 90TH Lane have accessible units?
No, 14565 N 90TH Lane does not have accessible units.
Does 14565 N 90TH Lane have units with dishwashers?
Yes, 14565 N 90TH Lane has units with dishwashers.
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