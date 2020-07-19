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Peoria, AZ
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10830 W Diana Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

10830 W Diana Avenue

10830 West Diana Avenue · No Longer Available
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Location

10830 West Diana Avenue, Peoria, AZ 85345
Country Meadows

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
fireplace
oven
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10830 W Diana Avenue have any available units?
10830 W Diana Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 10830 W Diana Avenue have?
Some of 10830 W Diana Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10830 W Diana Avenue currently offering any rent specials?
10830 W Diana Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 10830 W Diana Avenue pet-friendly?
No, 10830 W Diana Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 10830 W Diana Avenue offer parking?
Yes, 10830 W Diana Avenue offers parking.
Does 10830 W Diana Avenue have units with washers and dryers?
No, 10830 W Diana Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 10830 W Diana Avenue have a pool?
No, 10830 W Diana Avenue does not have a pool.
Does 10830 W Diana Avenue have accessible units?
No, 10830 W Diana Avenue does not have accessible units.
Does 10830 W Diana Avenue have units with dishwashers?
Yes, 10830 W Diana Avenue has units with dishwashers.
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