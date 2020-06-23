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Peoria, AZ
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10269 W Carlota Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

10269 W Carlota Lane

10269 West Carlota Lane · No Longer Available
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Location

10269 West Carlota Lane, Peoria, AZ 85383

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
10269 W Carlota Lane Available 02/01/19 Charming 4 Bed 2 bath 2 Car Garage Home in the heart of Peoria - SWEET SINGLE STORY ENGLE HOME WITH 4 BEDROOMS OR ONE OF THE BEDS COULD BE USED AS A DEN/OFFICE THAT FEATURES A WOOD LAMINATE FLOOR.EXTENSIVE UPGRADED TILE IN ALL THE RIGHT PLACES..LUSH CARPET..WINDOW TREATMENTS...SPACIOUS KITCHEN ISLAND...ALL APPLIANCES STAY...CEILING FANS IN EVERY ROOM...CAREFREE LANDSCAPE ... FRONT AND BACK COVERED PATIOS! CLOSE TO SHOPPING, RESTAURANTS, SCHOOLS! SO MUCH HOME FOR THE ASKING RENT, THIS IS WHERE THE SEARCH ENDS!

EXCELLENT PROPERTY, EASY TO SHOW, CALL JENNIFER AT LOTUS REAL ESTATE AT 480-213-7361 FOR AN APPOINTMENT TODAY. NON-REFUNDABLE APPLICATION FEE IS $50.00 PER ADULT. OWNER DISCLOSURES NOT AVAILABLE. $200.00 ADMIN FEE TO LOTUS REAL ESTATE UPON APPROVAL.

(RLNE4618725)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10269 W Carlota Lane have any available units?
10269 W Carlota Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 10269 W Carlota Lane have?
Some of 10269 W Carlota Lane's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10269 W Carlota Lane currently offering any rent specials?
10269 W Carlota Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 10269 W Carlota Lane pet-friendly?
Yes, 10269 W Carlota Lane is pet friendly.
Does 10269 W Carlota Lane offer parking?
Yes, 10269 W Carlota Lane does offer parking.
Does 10269 W Carlota Lane have units with washers and dryers?
No, 10269 W Carlota Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 10269 W Carlota Lane have a pool?
No, 10269 W Carlota Lane does not have a pool.
Does 10269 W Carlota Lane have accessible units?
No, 10269 W Carlota Lane does not have accessible units.
Does 10269 W Carlota Lane have units with dishwashers?
No, 10269 W Carlota Lane does not have units with dishwashers.
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